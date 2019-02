Študentom zubného lekárstva chýbajú kreslá, namiesto cvičenia stoja a dívajú sa

Školy potrebujú nové prístroje aj vyučujúcich.

7. feb 2019 o 16:40 TASR

BRATISLAVA. Zlepšiť situáciu zubného lekárstva na Slovensku môže urýchlená finančná podpora jeho štúdia. Tá by mala byť investovaná do personálu a materiálno-technického vybavenia.

Vo štvrtok na to poukázala Slovenská komora zubných lekárov (SKZL).

Zo štatistiky Eurostatu vyplýva, že Slovensko sa umiestnilo na konci rebríčka v počte zubných lekárov na počet obyvateľov.

Stoja a dívajú sa

Ako priblížila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) pre zubné lekárstvo Neda Markovská, v súčasnosti trápi študentov zubného lekárstva nedostatočné materiálno-technické vybavenie.

"Ideálna norma Európskej únie (EÚ) sú dvaja, maximálne traja študenti na jedno zubné kreslo v prepočte na všetkých študentov, ktorých má škola. Situácia je taká, že na jedno kreslo pripadá šesť až osem študentov. Ostatní stoja a dívajú sa," vysvetlila.

Často sa tak niektorí študenti ani nedostanú k ošetrovaniu pacienta počas cvičenia. Z klinickej liečby sa podľa Markovskej stáva demonštračné cvičenie, čo je v rozpore s direktívou EÚ.

"Podmienka v EÚ na to, aby sme mohli mať rovnocenné vzdelanie, je mať 1500 odrobených výkonov v ústach. Celé štúdium obsahuje 5000 hodín. Stále opakujeme a žiadame Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, ktoré nevytvára už šesť rokov účelové dotácie, ktorými by podporovalo takéto štúdium, o financie. Kedysi to boli nárazové 'injekcie', ale boli veľmi prospešné. Minimálne šesť rokov nedostali školy nijakú podporu, aby sa mohla zaručiť kvalita výučby," uviedla Markovská.

Stroje sú zastarané

Problémom je podľa Markovskej aj to, že prístrojové vybavenie je zastarané.

"Zubné kliniky a ich študenti v krajinách EÚ, ale aj v iných krajinách sveta majú možnosť pracovať ako prví s najmodernejšími prístrojmi, nástrojmi a materiálmi," zdôraznila.

Koeficient pedagogickej náročnosti podľa predstaviteľov SKZL nezohľadňuje náročnosť výučby a je "absolútne" nepostačujúci, hoci MŠVVŠ deklaruje, že je vyšší ako u iných študijných programov.

Chýbajú mladí učitelia

Nedostatok mladej generácie učiteľov na stomatologických klinikách označili za alarmujúci.

Vyriešené podľa SKZL nie je ani zvýhodnenie doplatkov za ošetrenie pacienta ošetrovaného študentom. Vo všetkých krajinách EÚ podľa komory platí, že ak pacienta ošetruje študent zubného lekárstva, musí byť ošetrenie pre neho lacnejšie.

Takáto kompenzácia by mohla byť podľa nej vytvorená v spolupráci so zdravotnými poisťovňami.

Riešenie podľa komory zubných lekárov musí byť jednoznačne v systémovom riešení pre vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore zubné lekárstvo.

Ako dodali jej predstavitelia, je nevyhnutné vychovať mladú generáciu zubných lekárov tak, aby erudovane poskytli zubno-lekársku pomoc.

SKZL bude taktiež v tomto roku iniciovať v spolupráci s MZ SR, vyššími územnými celkami, mestami a obcami vytvorenie optimálnej a reálnej mapy siete poskytovateľov zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti.