Nemecký kartelový úrad obmedzil Facebooku spracovávanie dát užívateľov

Počíta sa s tým, že Facebook dá vec na súd.

7. feb 2019 o 11:42 ČTK

BERLÍN. Facebook nesmie v budúcnosti bez súhlasu nemeckých užívateľov vyhodnocovať dohromady dáta, ktoré o nich získal na rôznych platformách.

Na tlačovej konferencii v Bonne to vo štvrtok oznámil šéf Spolkového protimonopolného úradu Andreas Mundt. Sociálna sieť má 12 mesiacov na to, aby zmeny previedla do praxe.

Rozhodnutiu Protimonopolného úradu sa ale tiež môže brániť súdne, s čím sa počíta.

Všetky dáta pokope len so súhlasom

Mundt vo štvrtok pripomenul, že Facebook zbiera dáta o užívateľoch z mnohých rôznych zdrojov a platforiem - zo samotnej sociálnej siete, aplikácií ako WhatsApp alebo Instagram, ktoré koncernu patria, a tiež napríklad z viacerých webových stránok, ktoré jeho používatelia navštívia.

Všetky dáta potom Facebook zlúči, priradí k príslušnému facebookovému kontu a spoločne vyhodnocuje.

To sa teraz má zmeniť. Facebook síce bude môcť naďalej zbierať o užívateľoch rôzne dáta, ale v "budúcnosti bude môcť tieto dáta dávať dohromady len pod podmienkou, že s tým užívateľ bude skutočne súhlasiť".

V súčasnosti takúto možnosť nemá.

Dekartelizácia dát

"Urobíme pri Facebooku do budúcnosti istý druh vnútornej dekartelizácie dát," poznamenal Mundt, podľa ktorého nebude mať spoločnosť možnosť vylúčiť užívateľov, ktorí so zlučovaním dát nebudú súhlasiť.

Možnosť kartelovému úradu takto rozhodnúť podľa neho dáva to, že Facebook má v Nemecku dominantné postavenie na trhu. V krajine je podľa neho 23 miliónov ľudí, ktorí Facebook užívajú každý deň, čo predstavuje trhový podiel 95 percent.

Facebook sám tvrdí, že má silné postavenie, nie však trh ovládajúce.

Finančné pokuty zatiaľ nemecký protimonopolný úrad Facebooku dávať nechce. Ak by sa ale spoločnosť jeho rozhodnutiu postavila, túto možnosť má.

Do štyroch mesiacov má Facebook navrhnúť koncept zmien, s ktorými potom kartelový úrad musí vyjadriť súhlas.