Vláda plánuje balíček na podporu podnikania

Balíček má podnikateľom priniesť úspory vo výške 50 miliónov eur.

6. feb 2019 o 13:26 (aktualizované 6. feb 2019 o 14:34) TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovenská vláda plánuje zaviesť sériu 36 opatrení, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie. Balíček má podnikateľom priniesť od budúceho roka priame a nepriame úspory približne vo výške 50 miliónov eur.

Vyplýva to z "Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III" Ministerstva hospodárstva (MH), ktorý v stredu schválila vláda.

Zmeny sú zamerané na zníženie regulačného zaťaženia, na podporu podnikania a digitalizáciu procesov.

Zjednodušiť by sa malo napríklad povoľovacie konanie na oznamovanie otvorených prevádzok bez rizika, jednoduchšia by mala byť žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.

Schválený balíček opatrení je od roku 2017 už tretí v poradí a do konca tohto roka by malo z neho byť zavedených do praxe až 31 opatrení.

"Pokračujeme v práci a prinášame riešenia, ktoré šetria čas, energiu a finančné prostriedky podnikateľom. Opatrenia zo všetkých troch antibyrokratických balíčkov by mali podnikateľom priniesť postupne ročnú úsporu vyše 100 miliónov eur," povedal minister hospodárstva Peter Žiga (Smer).

Vypracujú zoznam povinností

Prečítajte si tiež: Vláda prerokuje desiatky opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Pre podnikateľov bude vypracovaný prehľadný zoznam povinností pri otváraní prevádzkarne, v priebehu podnikania a pri kontrole či jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby.

Za jednu z priorít považuje MH prípravu novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.

Tá sa rozšíri o údaje, ako sú napríklad potvrdenie o návšteve školy, o daňových nedoplatkoch či potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.

Len zelená karta

Zrušená by tiež mala byť povinnosť vydávať potvrdenie o poistení zodpovednosti - takzvanú bielu kartu - a ponechať len zelenú kartu.

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia získalo MH okrem iných aj z podnikateľského prostredia, komparácie indikátorov Doing Business, rebríčka konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra či z vlastnej analýzy z oblasti zakladania prevádzok.