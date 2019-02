Stovky traktorov vyrazia na protest naprieč Slovenskom

Lučanského informovali o smrti farmára pri Šamoríne.

6. feb 2019 o 11:13 (aktualizované 6. feb 2019 o 14:47) SITA, TASR

BRATISLAVA. Veľký traktorový protest naprieč Slovenskom, do ktorého by sa malo zapojiť až tisíc strojov, odštartuje 18. februára v Michalovciach a skončí sa na druhý deň v Bratislave.

Informovala o tom Iniciatíva poľnohospodárov pred stredajším stretnutím s prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským.

Prečítajte si tiež: S Kysucami je to ako na východe, povedali farmári na prokuratúre

„Nemeniaca sa situácia v agrosektore nás núti opäť masívne protestovať,“ povedal pred stretnutím spoluorganizátor protestov farmárov Patrik Magdoško.

Predstaviteľ Iniciatívy poľnohospodárov doplnil, že ďalšie stroje budú smerovať do centra Európskej únie, do Bruselu, kde má byť 19. februára tiež protest. "Chceme vyjadriť, že slovenskí farmári sú utláčaní," povedal.

Magdoško to uviedol pred rokovaním s policajným prezidentom Milanom Lučanským, ktorého chcú informovať o cieľoch protestu a odovzdať mu trestné oznámenie o podozrení z obzvlášť závažného trestného činu, ktorý sa týka prípadu smrti farmára, ktorý pôsobil v Šamoríne.

Po rokovaní s policajným prezidentom Lučanským Magdoško avizoval, že chcú vstúpiť do mesta napriek Lučanského vyjadreniu, že ich do mesta nemôže vpustiť pre dopravné obmedzenia, ktoré súvisia s výstavbou bratislavského obchvatu.

V súvislosti s politickou stránkou protestu Magdoško povedal, že počas neho budú iniciovať zvolanie schôdze v parlamente o katastrofálnom stave slovenského pôdohospodárstva.

Smrť farmára pri Šamoríne

Prečítajte si tiež: Europoslanec: Ak farmár na Slovensku nahlási podvod, odoprú mu dotácie

"Tomuto človeku sa dva mesiace vyhrážali a doma rozprával, že má strach, že pozemková mafia mu ide dva mesiace po krku," priblížil udalosti Magdoško.

"Násilná smrť jedného z farmárov - Vladimíra Rybára pri Šamoríne prekročila pomyselnú hranicu. To je dôvod, prečo sme sa stretli s prezidentom PZ Lučanským. K násilnej smrti došlo tesne pred príchodom eurokomisárov (26. - 27. novembra 2018) do Sobraniec a Gyňova pri Košiciach. Máme za to, že táto smrť bola z tohto dôvodu zamietnutá pod koberec a nedostala sa do médií tak, ako sa mala. V čase, keď tu boli eurokomisári, keby toto farmári vedeli a vedeli to eurokomisári, asi inak by vyzeral výsledok záverečnej správy Európskej komisie, hoci aj tá vrhla veľmi zlý tieň na slovenské poľnohospodárstvo. V tom, akým spôsobom boli otvárané a zastavované kauzy malých farmárov," povedal František Oravec z Iniciatívy poľnohospodárov.

Farmár Vladimír Rybár mal byť nájdený s podrezaným hrdlom.

"Sám sa pred smrťou vyjadroval, že je záujem o jeho pôdu. Podľa rodinných príslušníkov sa viackrát doma vyjadril, že pozemková mafia ide po jeho pozemkoch. Polícia tento prípad vyšetruje, no nevieme či to bola vražda alebo samovražda. Chceme dôsledné prešetrenie tohto prípadu, pretože smrtiacou zbraňou bol elektrický izolátor. Sami si teda odpovedzte, či sa s ním dá spáchať samovražda," uviedol Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.

Stropovanie dotácií

Za dôležité považuje Magdoško otvorenie koaličnej zmluvy a zakomponovanie riešenia pozemkových úprav, ochrany pôdy, lesov a vody do nej, stropovanie dotácií na konečného používateľa a zastavenie korupcie v poľnohospodárstve a lesníctve.

Predstavitelia policajného zboru si s farmármi naplánovali stretnutie aj na budúci týždeň v Košiciach.

"Prezident policajného zboru a prvá viceprezidentka policajného zboru prijali dnes farmárov. Naplánovali si aj ďalšie stretnutie budúci týždeň 15. februára v Košiciach. Na tomto stretnutí bude prítomná prvá viceprezidentka PZ, ktorá si rada vypočuje aj ďalších predstaviteľom farmárov, geodetov a lesníkov. Predstavitelia polície ubezpečili farmárov, že prijmú všetky zákonné opatrenia na zrýchlenie konania, kde dohliadnu na zákonnosť konania a na zabezpečenie odstránenia prieťahov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri spolupráci s políciou," priblížila v stredu po stretnutí hovorkyňa Policajného zboru Denisa Baloghová.

Polícia príjme všetky zákonné opatrenia na zrýchlenie konania, ako aj opatrenia na odstránenie prieťahov, ktoré spôsobila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pri spolupráci s políciou, uviedla Baloghová.

Malí a strední farmári prišli na traktoroch do Bratislavy v júni 2018. Prijal ich prezident Andrej Kiska a predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Ministerka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) uviedla, že väčšina bodov tzv. Košickej výzvy, ktorej splnenia sa aktivisti a farmári v apríli 2018 v Košiciach dožadovali, je splnená.