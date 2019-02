Luxusné pražské reštaurácie vydávali poľské mäso za argentínske

Predávajú porciu za tisícku, hovorí český minister.

6. feb 2019 o 12:03 ČTK

PRAHA. Reštaurácie, ktoré odoberali v Prahe hovädzie z problematického poľského bitúnku, ho následne vydávali za argentínske.

Český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman (za ČSSD) to v stredu povedal na poľnohospodárskom výbore snemovne.

Dodal, že ak by sa v poľskom hovädzom našli zvyšky veterinárnych liečiv, prijme štát mimoriadne veterinárne opatrenia.

"Chcem vás ubezpečiť, že to nešlo do žiadnych low-costových reštaurácií, boli to luxusné reštaurácie, obzvlášť v Prahe. Brali to reštaurácie, ktoré potom vydávajú poľské mäso za argentínske, aby mohli predávať porciu za 1000 korún (asi 40 eur, pozn. redakcie)," povedal poslancom.

Toman nechcel konkrétne podniky uvádzať, sú však podľa neho nazývané ázijsky. "A tým nemyslím čínske reštaurácie," dodal.

Veterinári v poľskom hovädzom mäse z problematických bitúnkov, ktoré bolo privezené do Prahy, nezistili zvyšky liečiv. Mäso bolo aj vzhľadovo v poriadku.

Zatiaľ však nie sú hotové testy na salmonelu, oznámil v utorok ČTK Petr Majer z českej Štátnej veterinárnej správy (SVS).

Pravdepodobne tak bolo v poriadku aj 56 kilogramov mäsa, ktoré odobrali práve pražské reštaurácie, pretože išlo o rovnakú zásielku.