Obedy zadarmo budú od septembra, zhoršiť by sa nemali

Školy si určujú, koľko minú na suroviny.

7. feb 2019 o 21:22 Martina Raábová

BRATISLAVA. Aj keď budú žiakom na základných školách podávať obed zadarmo, kvalita jedál by sa zhoršiť nemala.

Aké potraviny a od koho školy nakupujú, nezávisí od príspevku od štátu, ktorý má byť od septembra 1,2 eura na jeden obed, ale od tzv. finančného pásma, do ktorého sa musia školy zaradiť.

Viaceré školy pre denník SME potvrdili, že na kvalite neuberú, skôr naopak, príspevok na obed im pomôže.

Napríklad Základná škola na Tulipánovej ulici v Nitre je zaradená do štvrtého finančného pásma z piatich. Na jedného žiaka do jedenásť rokov tak pripadá 1,09 eura, na staršieho žiaka do 15 rokov 1,16 eura.

Je to hodnota, do ktorej dokáže školská jedáleň nakúpiť suroviny na jedlo. Finančné pásma určuje zriaďovateľ školy.