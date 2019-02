Ak sa v zime zraníte na chodníku, máte nárok na odškodné

Plnenie sa nárokuje z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky, zároveň je možné nárokovať si náhradu vzniknutej škody od obce.

5. feb 2019 o 9:51 TASR

BRATISLAVA. Zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či natiahnutia kĺbov - to sú najčastejšie prípady, ktoré podľa štatistík Uniqa poisťovne nahlasujú klienti v zime po pádoch na zľadovatených chodníkoch.

V prípade, že sa poškodený pošmykol a vznikla mu škoda, plnenie si môže nárokovať z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky. Plnenie môže dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť.

Podľa chodníkovej novely

Zároveň je možné nárokovať si náhradu vzniknutej škody od príslušnej obce alebo mesta, ktoré za údržbu chodníka zodpovedá.

Tzv. chodníková novela preniesla v máji minulého roka zodpovednosť za údržbu chodníkov z majiteľov priľahlých nehnuteľností na obce a mestá.

"Samozrejme, aj pri poistení zodpovednosti obce platí, že poistení by mali predchádzať vzniku poistnej udalosti a nemali by údržbu zanedbávať. Obce a mestá nezbavuje zodpovednosti za údržbu napr. tabuľa so všeobecným oznamom, že chodník sa v zime neudržiava. Sú situácie, keď nie je možné odpratať chodník z objektívnych dôvodov - ak ráno o 8.00 h nasneží a o dve hodiny sa niekto zraní, nejde o zanedbanie údržby a škoda by sa hradila z poistenia zodpovednosti obce," vysvetľuje Pavol Pastír z poisťovne.

Ak má obec alebo mesto uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, odškodnenie je možné dostať z tejto poistky, ktorá kryje škody na živote, zdraví a majetku spôsobené iným osobám.

Nárokovať si možno bolestné, stratu na zárobku, náklady účelne vynaložené na liečenie či sťaženie spoločenského uplatnenia. Zranený má okrem toho nárok aj na náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie.

Okolnosti musia byť jasné

V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti však musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka," radí Pastír.

Poškodený by si mal zabezpečiť čo najviac dôkazov a svedkov o tom, že chodník bol naozaj neodprataný alebo zľadovatený, odfotiť si miesto úrazu mobilom alebo urobiť krátke video, prípadne si zapísať kontakty na svedkov, ktorí úraz videli.

"V prípade vážnejšieho úrazu odporúčame privolať napr. mestskú políciu, ktorá stav povrchu chodníka zdokumentuje. V prípade, že poškodený nevie preukázať, že chodník bol naozaj neudržiavaný, prípadne nemá dôkaz o tom, že k úrazu došlo na mieste, za ktoré zodpovedá poistený, môže dôjsť k problémom pri plnení," uzatvára Pastír.