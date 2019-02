Denne ošetrí zhruba päťsto pacientov a v kartotéke má sedemstopäťdesiattisíc mien

Tom Catena lieči v Južnom Sudáne.

4. feb 2019 o 21:38 Júlia Mekyňová

Americký lekár Tom Catena má v Južnom Sudáne „obvod" veľký ako celé Rakúsko. Telefón nosí stále pri sebe, pracuje dvadsaťštyri hodín každý deň.

Lieči maláriu, lepru, ochorenia štítnej žľazy, popáleniny, rakovinu, bodné rany a strelné zranenia. Ocitol sa aj v stovke najvplyvnejších ľudí sveta podľa magazínu Time.

Humanitárna konferencia spojená s udeľovaním cien Aurora v arménskom Jerevane trvala tretí deň. Organizátori hneď ráno oznámili, že pre extrémne náročný program nebudú finalisti vo voľnom čase k dispozícii pre médiá.

Desiatky novinárov to s úderom jednej po polnoci jeden po druhom vzdávali. Vízia, že na pár minút získame na rozhovor Toma Catenu, amerického lekára pôsobiaceho v Južnom Sudáne, ktorý si za rok 2017 odniesol prestížne ocenenie Aurora, sa začala rozplývať.

Napokon vznikla situácia, že „Dr. Tom“ sa na nás otcovsky usmial, bez známky vyčerpania či únavy. „Nech sa páči, chceli ste sa niečo opýtať?“

Práca v epicentre bojov

Počas štvrtého ročníka štúdia na americkej Dukovej univerzite odišiel T. Catena na svoju prvú misiu do Kene.

„Cítil som veľa nadšenia. Ako lekár sa na misii stretnete so všetkým. Staráte sa o pacientov, ktorí majú veľmi obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti,“ hovorí T. Catena.

Tom Catena (zdroj: Aurora Prize)

Neskôr pomáhal na misiách v Hondurase a Guyane. Nasledujúce roky pôsobil ako lekár dobrovoľník v St. Marys Hospital v kenskom Nairobi.

Stál pri zrode nemocnice Mother of Mercy v Južnom Sudáne. Písal sa rok 2007 a sudánska oblasť Kordofan vyzerala len ako ďalšia zo série misií.

Väčšina miestnych nepoznala luxus tečúcej vody, telefónu, dostatku liekov, elektriny. Keď v roku 2011 vypukla vojna medzi severným a južným Sudánom, T. Catena sa ocitol v jej centre.

„Takmer všetci zahraniční odborníci odišli,“ spomína. Spolu s ostatnými utiekol aj celý jeho tím, ktorý mal aké-také zdravotnícke vzdelanie – sestra, ktorá pomáhala s anestéziami, laborant, lekárnik.

Ostali dve mníšky bez zdravotníckeho vzdelania. Presne vo chvíľach, keď prvé bomby začali hnať do miestnej nemocnice zástupy zranených.

Vedieť zostať

Sudánska vojna vyústila do úplnej izolácie južnej provincie Kordofan. Obyvatelia z oblasti pohoria Nuba stratili akýkoľvek prístup k humanitárnej pomoci.

„Všetky humanitárne organizácie z regiónu odišli. Cítil som však, že práve toto je moment, keď musím zostať pri ľuďoch, za ktorých nesiem ako lekár zodpovednosť. Nemohol som odísť v čase vyostrenia vojnového konfliktu, keď som videl okolo seba toľko trpiacich."

Celý čas, keď pôsobil v Nube ako jediný lekár, robil to, čo každý iný deň. Začínal deň vizitami a vierou, že stav pacientov sa buď zlepšil, alebo sa aspoň pomaly zlepšuje. Aj T. Catena prežíval krízové momenty.

„Chvíľami som si predstavoval, aké by to bolo, keby som bol napríklad účtovník. Peniaze nekrvácajú, bomby v kancelárii nepočuť. Vždy ma však niečo vrátilo v mojich myšlienkových úletoch späť. Vnútorný hlas mi opakoval: buď silný, buď dospelý, rob si svoju prácu, vykonávaj svoje poslanie. Bez ohľadu na to, čo sa deje naokolo.“

Zvyknúť si na vojnu

Pri živote T. Catenu držala aj sila miestnych obyvateľov. „Spoznal som mentalitu miestnych a obľúbil som si ich. Postupne som si začal zvykať na to, aké je to žiť v zóne vojnového konfliktu. Učil som sa z pozorovania miestneho života. A skutočne, zakrátko som si na to všetko akosi privykol.“

Spomína na prípad matky deviatich detí, ktoré sa stali obeťou bombového útoku. Keď o štvrtej ráno začali pred náletmi utekať, tri z deviatich zomreli na ceste do úkrytu. Ďalšie tri boli vážne zranené, aj napriek doktorovej pomoci však zraneniam podľahli.

Doktor Tom s manželkou (zdroj: Aurora Prize)

„Nedá sa ani slovami opísať, s akou silou matka čelila tragédii, ktorá ju stretla. Pokračovala v starostlivosti o tri deti, ktoré po útokoch prežili. Miestni ľudia dokážu ťažkostiam života neuveriteľne vzdorovať.“

Mágia verzus medicína

S miestnymi ľuďmi to má občas zložité. Klasickej medicíne podľa neho priveľmi neveria. „Dajú jej šancu až vtedy, keď ľudové prostriedky zázraky nespravia. Najstaršia žena v rodine vykoná najskôr domácu rituálnu mágiu a len ak tradičné hókusy-pókusy neprivolajú želaný účinok, požiadajú o pomoc lekára.“

Pred prvým odchodom do Afriky nechal doma priateľku. Vojnou zmietaná sudánska Nuba nie je ideálne miesto na randenie. Miestni ľudia mali v pláne tento „nedostatok“ ošetriť.

Aby ho potešili a najmä si poistili, že od nich jedného dňa nevezme nohy na plecia, zorganizovali preňho aktivity v štýle partnerskej zoznamky. Dúfali, že sudánska manželka ho domov do New Yorku nepustí.

Ľudia sa ho často pýtajú, čo je preňho na práci lekára v pohorí Nuba najťažšie. „Pozerať sa na to, ako mi pacient pod rukami zomiera a nemôcť s tým nič urobiť. Niekedy sú to aj traja-štyria pacienti v jeden deň,“ hovorí.

V tých chvíľach máte pocit, že na ramenách vám spočinul všetko smútok a bolesť sveta. Tlačí vás a zoviera na hrudi až tak, že sa občas neviete nadýchnuť.

Premýšľate, hako ísť ďalej, postavíte sa, aby ste sa mohli trochu prejsť, keď vám lietadlá začnú zhadzovať bomby na nemocnicu a vy ju nemáte ako chrániť. „V jednej chvíli som si prial, aby mi jedna z bômb dopadla priamo na hlavu. Smútok a bolesť z bolesti ostatných boli väčšie ako ja.“

Bežný deň

Spolu s pomocným personálom býva doktor v malej betónovej budove blízko nemocnice. Pracovný deň sa začína o pol ôsmej rannou vizitou, pokračuje návštevami pacientov.

Pri preberaní ceny Aurira Prize (zdroj: Aurora Prize)

Niekedy musí pracovať bez elektriny, inokedy bez vody. Neraz potrebuje hospitalizáciu viac pacientov, ako dokáže umiestniť na lôžka.

Po večeroch ešte z domu dokončuje, čo počas pracovného dňa nestihol – objednáva medicínsky materiál, odpovedá na e-maily, spisuje správy pacientom. Zaspáva s telefónom pri uchu.

„Niektoré dni sú lepšie ako ostatné. Mám rád svoju prácu, hoci občas je to lopota. Bez ohľadu na to, či sme v nebezpečenstve, chýba nám jedlo, voda, všetko základné, máme pred sebou ten istý cieľ – slúžiť ostatným.“

Nepriateľom je zúfalstvo

Bál sa niekedy o život? „Myslím, že keď príde náš čas, aby sme opustili tento svet, tak príde. Dovtedy sa nemusíte znepokojovať." Dodáva, že nemám strach. Samozrejme, že niekedy cítim frustráciu a únavu.

„Nikdy však v tomto stave neostávam pridlho. Zúfalstvo je najväčším nepriateľom človeka. V sekunde, v ktorej prídete o nádej, prídete o všetko,“ hovorí T. Catena.

Videl už veľa ľudskej tragédie a zla. Napriek tomu verí, že vo svete existuje rovnováha a že okolo nás žijú ľudia, ktorí konajú pre druhých nezištne viac ako on.

„Všímajte si krásnu stránku života a tých ľudí, ktorí na úkor vlastného spánku a oddychu konajú veľkoryso pre ostatných. Bez odpočinku robia svoju prácu, aby zmenili náš svet k lepšiemu.“ Človek dokáže byť podľa T. Catenu dobrý aj zlý.

„Ľudská bytosť dokáže spáchať tie najhoršie zločiny. Vie však zo seba vydať tiež toľko dobra, že skutky pripomínajú zázraky. To, akým človekom sa stávame, závisí vo veľkej miere od toho, akých ľudí si púšťame do svojho osobného priestoru. Ak sa obklopíte dobrými ľuďmi, dokážu z vás vydolovať všetko dobré, čo vo vás je,“ hovorí.