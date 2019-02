Zákazky s nízkou hodnotou sa od apríla môžu zadávať elektronicky

ÚVO tiež vyhlásil generálny pardon pre tých, ktorí zabudli nahlásiť zmenu údajov.

4. feb 2019 o 17:17 SITA

BRATISLAVA. Modernizovaný systém elektronického verejného obstarávania, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), od apríla tohto roka umožní zadávanie verejných nákupov v nízkej hodnote elektronicky.

Cieľom tohto zásadného opatrenia je pomôcť zvýšiť transparentnosť aj pri zákazkách s nízkou hodnotou a pracovná skupina úradu ho bude vysvetľovať počas výjazdových návštev samosprávnych krajov v tomto roku.

ÚVO o tom informoval v pondelok po okrúhlom stole so zástupcami deviatich organizácií podnikateľov a zamestnávateľov.

Generálny pardon

ÚVO zároveň podnikateľov upozornil na ústretový krok voči nim a uplatnenie tzv. generálneho pardonu. Často totiž zabúdajú na svoju povinnosť ohlásiť úradu do tridsiatich dní zmenu zapísaných údajov.

"Preto úrad v rámci novely zákona o verejnom obstarávaní dal možnosť pre podnikateľov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov vedenom úradom, ktorí opomenuli splnenie svojej povinnosti na aktualizáciu údajov zapísaných v tomto zozname, aby svoju povinnosť splnili," uviedla hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Ak túto možnosť využijú a splnia si svoje oznamovacie povinnosti do 28. februára 2019, úrad im neuloží sankciu.



"Vítame otvorenú komunikáciu ÚVO s predstaviteľmi zamestnávateľov, ako aj ústretový krok ÚVO vo forme generálneho pardonu. Privítali by sme urýchlené prepojenie informačných systémov tak, aby podnikatelia nemuseli nahlasovať údaje, ktoré má štát k dispozícii," povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



"Napriek tomu, že povinné ex ante zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou ako širokou odbornou verejnosťou akceptovateľný nástroj na zvýšenie zapojenia firiem do verejných súťaží sa nepodarilo zapracovať do novelizácie zákona o verejnom obstarávaní, Americká obchodná komora v SR (AmCham) víta zámer ÚVO využívať aj nelegislatívne nástroje a proaktívne zvyšovať povedomie v regiónoch Slovenska o možnostiach zapojenia sa do verejných súťaží," uviedol riaditeľ pre vládne záležitosti AmCham Michal Krčméry.

Kritérium najnižšej ceny

Zníženie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou je podľa Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) novou príležitosťou pre malé firmy a živnostníkov.

"Veľmi oceňujeme, že ÚVO podporuje používanie kvalitatívnych kritérií a nepovažuje kritérium najnižšej ceny za ideálne z pohľadu obstarávateľa. Pripravované vzdelávacie podujatia priamo v regiónoch prispejú k otvoreným diskusiám o problémoch, ktoré podnikatelia riešia v rámci verejného obstarávania," očakáva prezident SŽZ Stanislav Čižmárik.



Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) ocenila iniciatívu ÚVO na profesionalizáciu verejného obstarávania, ako aj na vznik pracovnej skupiny aj so zástupcami zamestnávateľov.

"Z rokovania pracovnej skupiny vzišli konkrétne návrhy spolupráce v medziach zákona, vďaka ktorým sa môže zvyšovať zamestnanosť, a tiež dôvera v systém verejného obstarávania," povedal generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.