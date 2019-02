Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť podvodníkom

Dobré auto môže mať každý.

18. feb 2019 o 14:00 SME Creative, Marek Mittaš prer Tatra Banku

V segmente automobilov do 10-tisíc eur dokážete kúpiť kvalitné nové aj jazdené auto. Treba si však vyberať obozretne, aby ste si nekúpili mačku vo vreci.

Hlavne, ak si auto nekupujete priamo z výroby, je nutné dávať si pozor, v akom stave sa nachádza. Doplatila na to aj Daniela z Bratislavy, ktorá si kúpila svoje vôbec prvé auto, no po krátkom čase sa neopraviteľne pokazilo.

Ako si vybrať nové auto?

V súčasnosti už do 10-tisíc eur nájdete aj nové modely vozidiel. Tento segment pokrýva prakticky každý výrobca automobilov, okrem tých prémiových.

Daňou za nízku obstarávaciu cenu je však úspornosť. Obvykle dostanete slabší benzínový motor a prídavky ako parkovacie senzory, kamera, vyhrievané sedadlá či kožené doplnky sú veci, ktoré treba oželieť.

Pri novom vozidle možno považovať sumu 10-tisíc eur za hraničnú, no v tejto cenovej kategórii máte na výber z áut ako Škoda Citygo či Fabia, Peugeot 301, Citroen C1, Hyundai i10, Dacia Sandero a mnoho ďalších.

(zdroj: Pixabay)

Ak ale netrváte práve na novom aute, pri jazdenom vozidle si v rovnakej cenovej hladine môžete zaobstarať vozidlo vo vyššej triede.

Keďže nové automobily rýchlo strácajú hodnotu, mnohí preferujú kúpiť si auto „skoro nové“ a z druhej ruky. Pri málo jazdených, jedno- až dvojročných, autách nájdete veľký výber kvalitných modelov aj do 10-tisíc eur.

Jazdené auto za lepšiu cenu

Ak natrafíte na dobré a kvalitné auto, spĺňa vaše požiadavky, je v dobrej kondícii a vyhovuje vám výbavou, cenou aj počtom kilometrov, netreba príliš dlho váhať nad kúpou.

Platí, že tie najlepšie ponuky sú na trhu najkratšie. Preto je veľmi vhodné pri kúpe auta mať v zálohe aj rýchly spôsob financovania.

„Keď som si kupoval Škodu SuperB combi, mala tri a pol roka. Nebolo to nové auto, no zároveň nie príliš staré. Poznal som jeho celú históriu. Malo jedného majiteľa a najazdených 112-tisíc kilometrov. Dokonca bolo ešte v záruke a čakala ho posledná garantovaná servisná prehliadka,“ hovorí o kúpe jazdenky Miroslav z Námestova.

(zdroj: Pixabay)

Bola to ideálna príležitosť, pri ktorej nebolo treba váhať. To si povedal aj Miroslav a dve tretiny ceny auta dofinancoval úverom. Napriek snahe kúpiť auto čo najrýchlejšie, vybavenie úveru mu trvalo približne tri týždne.

“ Na získanie úveru v Tatra banke vám stačí mobil s pripojením na internet. Celý úver vybavíte vo svojom mobile a peniaze máte na účte za menej ako desať minút. „ Matej Darovec, Tatra banka

Keď Miroslav žiadal o úver, potreboval potvrdenie o príjme, čo čakanie na úver predĺžilo a z nového auta sa tešil neskôr. Pri Digitálnom úvere však odpadne aj táto starosť.

„Väčšina klientov, ktorí sú úspešne overení v registroch a Sociálnej poisťovni, má úver schválený v priebehu dvoch minút a peniaze z úveru môžu okamžite používať,“ vysvetľuje Matej Darovec, vedúci Oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.

Pri žiadosti o Digitálny úver stačí overiť svoju totožnosť Tvárovou biometriou cez mobil, napríklad aj priamo v autobazáre. Určíte si výšku úveru, splatnosť, splátku a peniaze máte po úspešnom overení a schválení na účte do desiatich minút

Vďaka tomu môžete počas pár minút podpísať kúpnu zmluvu aj ihneď odísť na vysnívanom aute.

Dajte si pozor na skryté nástrahy

Pri výbere vozidla z druhej ruky je podstatný hlavne jeho technický stav. V takom prípade je vhodné eliminovať ďalšie investície, s ktorými kupujúci nepočíta. Niekedy môže ísť o závažné problémy. Prípadne ich predávajúci zamlčí a nový majiteľ sa z auta neteší dlho.

Asi najrizikovejšie je kupovanie auta od neznámeho človeka, s ktorým ste sa predtým nevideli a možno už nikdy ani neuvidíte.

Na to doplatila aj Daniela z Bratislavy. Od súkromnej osoby si kúpila svoje vôbec prvé auto, no po krátkom čase sa neopraviteľne pokazilo.

„Nakoniec som ho predala výrazne pod cenu,“ hovorí sklamane Daniela.

S autom sa už nedalo nič robiť. Bolo nepojazdné, napriek tomu, že do neho investovala nemálo finančných prostriedkov.

Situácia je o to horšia, že človek si obvykle nekupuje auto z rozmaru, ale z nutnosti. To bol aj prípad Daniely, ktorá auto urýchlene potrebovala.

(zdroj: Pixabay)

„Po pokazení prvého auta som potrebovala veľmi rýchlo riešiť náhradu a preto som bola nútená kúpiť si ďalšie auto. Keďže som nemala dostatok prostriedkov, časť kúpy auta som financovala úverom. Považovala som ho za najrýchlejšie a najpohodlnejšie riešenie, ako rýchlo prísť k novému autu,“ dodáva Daniela.

Auto potrebovala hneď, preto využila predschválený úver, ktorý dostala prakticky na počkanie.

“ Slováci v súčasnosti dosť preferujú nové autá, pretože majú dva až päť rokov záruku. „ Juraj Kňazúr, manažér spoločnosti Autoalles

„Na získanie úveru v Tatra banke vám stačí mobil s pripojením na internet. Celý úver vybavíte vo svojom mobile a peniaze máte na účte za menej ako desať minút. Môžete získať financie vo výške od 500 do 30-tisíc eur na obdobie 12 až 96 mesiacov,“ hovorí Darovec.

Je to ideálne práve na rýchlu kúpu auta. Vždy je však lepšie overiť si, čo kupujete, ako vynaložiť prostriedky zbytočne.

Dôležité je dôkladne si overiť históriu, taktiež absolvovať skúšobnú jazdu. Ďalej je potrebné zamerať sa na legálnosť pôvodu automobilu, zistiť, či auto nie je v exekúcii, nie je naň leasing, alebo či nebolo manipulované s odometrom. Vyhnete sa tak zbytočnému sklamaniu zo zlej kúpy.

Bežný laik, ktorý sa v autách nevyzná po technickej stránke, by si mal preto vždy so sebou na kúpu jazdeného auta prizvať odborníka. Ak dôveruje len tomu, čo povie predajca, je to riziko.

Pri kúpe akéhokoľvek ojazdeného vozidla je potrebné dať ho skontrolovať mechanikom alebo vziať do nezávislého servisu. Ak vám to predávajúci neumožní, radšej to skúste inde.

Slováci preferujú nové autá

Za štvorcifernú sumu si však môžete dovoliť aj nové auto, ktorého kúpu zabezpečíte kompletne aj formou úveru. Prakticky nepotrebujete na začiatok žiadne peniaze ani platiť akontáciu. Najrýchlejšia možnosť je využiť Digitálny úver.

„Výhodou Digitálneho úveru je, že oň môže klient požiadať kedykoľvek, aj mimo otváracích hodín pobočiek banky a z akéhokoľvek miesta,“ dodáva Darovec.

Vďaka tomu sa dá o úver požiadať aj priamo u predajcu a za pár minút sa tešiť z nového auta.

Dostupnosť dobrých automobilov a výhodné formy financovania čoraz viac Slovákov inšpirujú k tomu, aby investovali práve do nového auta.

„Slováci v súčasnosti dosť preferujú nové autá, pretože majú dva až päť rokov záruku,“ uzatvára manažér spoločnosti Autoalles Juraj Kňazúr.

Tento článok vám prináša Tatra banka.

