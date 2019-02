Reklamy pri Super Bowle prekvapili, vyhli sa politike

Prekvapilo spojenie piva s Hrou o tróny.

4. feb 2019 o 10:37 ČTK

ATLANTA. Na menej kontroverzné témy, humor a známe tváre tento rok vsadili tvorcovia reklám pre prenos z finále zámorskej ligy amerického futbalu, ktorý okrem prehliadky športového umenia ako vždy priniesol aj boj o pozornosť medzi poprednými značkami.

Nemalý rozruch vyvolalo prekvapivé spojenie reklamy na pivo Bud Light s upútavkou na novú sériu seriálu Hra o tróny.

Na televíznych obrazovkách sa objavila tenistka Serena Williamsová, herci Steve Carell či Sarah Jessica Parkerová a tiež 30 sekundový trailer na najnovší film z komiksovej série Avengers.

Nečakaná upútavka na Hru o tróny

Potom, čo v roku 2017 niekoľko spoločností vo svojich reklamách reagovalo na nástup Donalda Trumpa do prezidentského úradu, sa tento rok druhýkrát za sebou inzerenti kontroverziám vyhli.

"Namiesto toho ponúkli reklamy, ktoré vyzdvihujú ženy, hľadia do budúcnosti, tiež však vyvolávajú nostalgiu za 90. rokmi," zhrnul denník The New York Times (NYT).

Niektoré nedeľné spoty odkazovali na kultúrne fenomény z konca minulého storočia, výrazným motívom ale boli tiež roboti či umelá inteligencia.

Veľký záujem pritiahla reklama na Bud Light zasadená do stredovekého prostredia, ktorá sa po 50 sekundách nečakane zmení v upútavku na poslednú sériu Hry o tróny, ktorú začne televízia HBO vysielať o desať dní.

"Nikto nečakal, že z toho bude reklama na Hru o tróny, a mne sa to zdalo ako výborné a veľmi odvážne spojenie," komentovala nápad Wendy Clarková z agentúry DDB Worldwide.

Lopta je na vašej strane

Ako reklamu s najlepším posolstvom označuje na svojom webe časopis TIME video aplikácie Bumble, ktorá sa prezentuje ako feministická zoznamka, v ktorej je prvý krok na ženách.

"Ženy, lopta je na vašej strane," odkazuje krátke video komentované tenistkou Williamsovou.

"Urobte prvý krok - v práci, v láske, v živote - a nečakajte, až vám dajú moc. Pretože jednu vec vám nepovedia: My už ju máme," hovorí víťazka 23 grandslamových turnajov.

Ďalšie reklamy sa tradične nezaobišli bez hviezd šoubiznisu, pričom podľa TIME v tomto smere všetky ostatné značky predčila Pepsi, ktorá angažovala komika Carella a raperov Lil Jona a Cardi B.

Pivo Stella Artois zase vo svojom spote ukazuje herečku Parkerovú a Jeffa Bridgesa v ich kultových roliach zo seriálu Sex v meste a filmu Big Lebowski.

Napriek preferenciám svojich postáv dajú pred koktaily Cosmopolitan a White Russian prednosť práve belgickému ležiaku, pretože "zmena môže byť celkom dobrá vec".

Odkazy na 90. roky doplňuje tiež účasť popovej skupiny Backstreet Boys po boku mladšej hviezdy Chance The Rapper v reklame na nové chipsy Doritos.

Vo futuristickom duchu

Ďalšie videá, napríklad firmy Amazon alebo značiek Mercedes a Pringles, zvolili futuristickejší tón a zapájajú, hoci predovšetkým humorným spôsobom, najnovšie technológie, či už existujúce alebo vymyslené.

"Amazon vynikol, urobil reklamu z technologického sveta, ako má byť," povedal agentúre AP šéf agentúry DiMassimo Goldstein Mark DiMassimo.

Video Amazonu ukazuje okrem iného herca Harrisona Forda a Foresta Whitakera, ako bojujú s nepodarenými výrobkami využívajúcimi digitálnu asistentku Alexu.

Iný technologický gigant Microsoft stavil miesto humoru na emócie a v jeho videu si deti s telesnými handicapmi pochvaľujú špeciálny ovládač, vďaka ktorému si môžu naplno užívať obľúbené videohry.

Na svoje si prišli tiež fanúšikovia komiksových superhrdinov. Milované postavy ako Kapitán Amerika a Thor sa pripomenuli v novom traileri na film Avengers: Endgame.