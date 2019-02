Rakúsko redukuje rozpočtový schodok rýchlejšie, než sa čakalo

Rakúska ekonomika by mala v tomto roku rásť v rozmedzí od 1,7 percenta do 2 percent.

2. feb 2019 o 13:15 TASR

VIEDEŇ. Rakúsko smeruje k svojmu cieľu, ktorým je vyrovnaný rozpočet, rýchlejším tempom, než pôvodne očakávalo. Ukázali to tento týždeň zverejnené údaje rakúskeho ministerstva financií.

Podľa ministerstva dosiahol rozpočtový schodok za minulý rok 1,1 miliardy eur. Ministerstvo pritom pôvodne plánovalo deficit za rok 2018 na úrovni 2,16 miliardy eur.

To predstavuje 0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo ministerstvo pôvodne očakávalo schodok za rok 2018 na úrovni 0,41 percenta HDP.

Rakúsko tak skresáva rozpočtový deficit výraznejšie, než sa čakalo. Jeho výška je zároveň hlboko pod úrovňou tolerovanou rozpočtovými pravidlami Európskej únie. Tie vyžadujú, aby rozpočtový schodok nepresiahol 3 percentá HDP.

Rakúsko sa pod touto hranicou drží od roku 2011, pričom vyrovnaný rozpočet očakáva tento rok.

Na druhej strane, kľúčové ekonomické inštitúty v krajine očakávajú výrazné spomalenie rastu rakúskej ekonomiky v tomto roku.

Za rok 2018 vzrástla rakúska ekonomika o 2,7 percenta, v tomto roku by to malo byť v rozmedzí od 1,7 percenta do 2 percent.