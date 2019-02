Salvini je za vysokorýchlostnú trať do Kyjeva, Hnutie piatich hviezd je proti

Podľa Hnutia piatich hviezd je projekt príliš drahý a má vážne ekologické úskalia.

1. feb 2019 o 19:15 SITA

MILÁNO. V talianskej vláde sa objavujú stále ďalšie nezhody medzi najvplyvnejším talianskym politikom súčasnosti, ministrom vnútra a lídrom Ligy (bývalá Liga severu) Matteom Salvinim a jeho koaličným partnerom, Hnutím piatich hviezd.

Po tom, čo sa medzi oboma stranami začali objavovať názorové odlišnosti v tematike migrácie, kde sa Hnutie piatich hviezd zasadzovalo za to, aby krajina pomohla spomedzi utečencov zachránených na mori aspoň ženám a deťom, a Salvini bol proti, sa spory preniesli najnovšie už i do oblasti dopravy.

Salvini v piatok jednoznačne podporil projekt celoeurópskeho vysokorýchlostného železničného spojenia, ktorý Hnutie piatich hviezd vytrvalo odmieta.

Pre hnutie vedené súčasným vicepremiérom Luigim Di Maiom to bola dokonca jedna z hlavných predvolebných tém, pričom voličov presviedčalo, že tento projekt je pre krajinu príliš drahý a má vážne ekologické úskalia.

Salvini napriek tomu v piatok vyhlásil, že je za dokončenie projektu a dokonca prišiel navštíviť stavebných robotníkov, ktorí razia jeden z tunelov pre túto trať.

Minister vnútra na mieste stavby vyhlásil, že ak by Taliansko od projektu odstúpilo, vyšlo by ho to omnoho drahšie ako jeho dokončenie.

Talianska trať má byť totiž súčasťou vysokorýchlostného železničného ťahu naprieč celou Európu, vedúceho z portugalského Lisabonu až do Kyjeva na Ukrajine, a Taliansko by za odstúpenie od projektu muselo platiť veľké pokuty.

Proti Salviniho piatkovej návšteve novej železničnej trate protestovalo niekoľko demonštrantov, ktorí podľa agentúry AP hádzali do policajtov snehové gule.