Venezuela predá tony zlata Arabom. Vymení ich za eurá

Maduro sa v poslednom období dostáva pod stále väčší tlak, aby odstúpil.

1. feb 2019 o 14:07 TASR

CARACAS. Venezuela plánuje v týchto dňoch dodať 15 ton zlata z rezerv centrálnej banky Spojeným arabským emirátom (SAE) výmenou za eurá. Cieľom je zabezpečiť si na najbližšie obdobie financie na dovoz základných potrieb.

Uviedol to zdroj z venezuelskej vlády oboznámený s informáciami, ktorý si však neželal byť menovaný.

Podľa zdroja plánuje Venezuela predať do SAE do konca tohto mesiaca 29 ton zlata, pričom s predajom začala v januári, keď do SAE vyviezla tri tony zlata.

Vývoz zlata realizovala vláda aj v minulom roku, keď celkovo vyviezla zlato za 900 miliónov USD (783,43 milióna eur).

Prečítajte si tiež: Venezuelský dezertér: Chceme americké zbrane, nie vojakov

Socialistický prezident Nicolás Maduro sa v poslednom období dostáva pod stále väčší tlak, aby odstúpil.

Spojené štáty medzi prvými podporili predsedu Národného zhromaždenia a opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa koncom januára vyhlásil za dočasného prezidenta a požaduje Madurov odchod.

V súvislosti s informáciami o zlate Washington tento týždeň varoval bankárov a obchodníkov, aby sa nezúčastňovali na žiadnych obchodoch spojených s venezuelským zlatom.

Vo štvrtok (31.1.) republikánsky senátor Marco Rubio upozornil veľvyslanectvo SAE vo Washingtone, že každý, kto bude prepravovať venezuelské zlato, bude musieť počítať so sankciami zo strany USA.