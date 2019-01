Veterinárne orgány prijali všetky potrebné opatrenia, napísalo poľské veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo vyjadrilo poľutovanie nad porážkou chorých zvierat.

31. jan 2019 o 22:08 TASR

BRATISLAVA. Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave vyjadruje poľutovanie nad tým, že na jednom z poľských bitúnkov dochádzalo k nelegálnej porážke chorých zvierat. Konštatuje to v stanovisku pre médiá.

Prečítajte si tiež: Poľské mäso z rizikového bitúnku sa dostalo nielen do slovenských škôl a reštaurácií

Vzhľadom na to, že sa mäso z tohto podniku dostalo na Slovensko, poľský minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski odoslal slovenskej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej list, v ktorom vysvetlil celú situáciu.

Poľský veľvyslanec na Slovensku Krzysztof Strzałka sa má s Matečnou stretnúť v piatok, odovzdať jej tento list aj dodatočné informácie ohľadom reakcie poľských orgánov na tento incident.

"Poľské veterinárne orgány prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie tomu, aby sa choré mäso dostalo do obehu. Bitúnok bol zatvorený a vyňatý zo zoznamu podnikov, ktorých výrobky majú povolenie na predaj," priblížilo poľské veľvyslanectvo v stanovisku.

O skazenom mäse na Slovensku nie je dôkaz

Hlavný veterinárny lekár Paweł Niemczuk nariadil kontrolu všetkých bitúnkov hovädzieho dobytka na poľskom území. Počas stretnutia pracovnej skupiny v Bruseli tiež poskytol všetky potrebné informácie.

Udalosť bola nahlásená do unijného systému včasného varovania. Európska komisia (EK) podľa ambasády posúdila poľský postup ako správny a oznámila, že od 4. do 8. februára pošle do Poľska svojich audítorov.

Prečítajte si tiež: Mäsiar Polunc: Krava musí stáť na vlastných, aby mohla ísť na bitúnok

Podľa veľvyslanectva neexistuje žiaden dôkaz o tom, že mäso, ktoré sa ocitlo na Slovensku, je skazené a že by mohlo poškodiť niečie zdravie.

"Vyvolávanie podobnej hystérie médiami, a taktiež cez vyjadrenia niektorých zástupcov orgánov s Poľskom spriatelenej Slovenskej republiky, je nepochopiteľné a neoprávnené," konštatuje v stanovisku s tým, že obvinenia proti poľským veterinárnym úradom z nedôveryhodnosti a podvodu ohrozujú dobré vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom.

"Je v záujme poľskej a slovenskej strany vysvetliť túto záležitosť v priamych rozhovoroch na odbornej úrovni a v duchu vzájomného porozumenia," dodáva ambasáda.

(zdroj: Martin Žigo)

Tristo kíl mäsa prišlo na Slovensko

Poľskom otriasa škandál po tom, ako súkromná televízia TVN24 priniesla zábery z bitúnka v meste Ostrów Mazowiecka na severovýchode krajiny. Zamestnanci tam zabíjali aj choré a staré hovädzie zvieratá a ich mäso ďalej predávali.

Toto mäso skončilo okrem Poľska aj vo Fínsku, Maďarsku, Estónsku, Rumunsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, Litve, Portugalsku a na Slovensku.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš vo štvrtok informoval, že takmer 300 kilogramov mäsa z rizikového hovädzieho dobytka z Poľska bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku.

Dodávky mäsa z inkriminovaného poľského bitúnku mali traja spracovatelia na východe Slovenska.

Slovenský agrorezort po zverejnení týchto informácií o poľskej hovädzine spustil cielené kontroly spracovateľských prevádzok a vyslal na cesty potravinových a veterinárnych inšpektorov.