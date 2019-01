Z Bratislavy sa bude lietať do Moskvy denne

Ruská Pobeda spustila predaj leteniek na letnú sezónu.

31. jan 2019 o 15:57 TASR

BRATISLAVA. Ruská letecká spoločnosť Pobeda spustila predaj leteniek z Bratislavy do Moskvy na letnú sezónu 2019.

Dopravca tak potvrdil, že aj počas jari a jesene bude zabezpečovať denne, respektíve trikrát týždenne v lete, pravidelné lety medzi hlavnými mestami Slovenska a Ruska. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Dopravca zabezpečuje pravidelné priame lety z Letiska M. R. Štefánika do Moskvy-Vnukovo a spiatočne.

"Z Bratislavy do Moskvy a späť sa bude od začiatku letného letového poriadku, teda od 31. marca 2019, lietať do Moskvy sedemkrát týždenne. Denné frekvencie letov sú k dispozícii počas apríla, mája a od polovice septembra do konca októbra," priblížila Ševčíková.

Od polovice júna do polovice septembra bude pritom dopravca zabezpečovať z bratislavského letiska pravidelné linky do Moskvy a späť trikrát týždenne, a to v pondelok, stredu a sobotu.

Moskva sa podľa hovorkyne letiska v roku 2018 umiestnila na treťom mieste spomedzi najvyužívanejších letov z Bratislavy a späť.

"Pobeda na trase Bratislava - Moskva zabezpečuje pravidelné lety od decembra 2015 lietadlom typu Boeing 737-800 NG s kapacitou 189 miest," spresnila Ševčíková.