Index 19: Milióny za reklamu, politické gestá a tvrdý šport. Super Bowl je tu

Milióny za reklamu, politické gestá a tvrdý šport. Super Bowl je tu

Super Bowl je túto nedeľu.

31. jan 2019 o 13:49 Adam Valček, Nikola Bajánová

Play off amerického futbalu vrcholí a okolo športu sa začínajú točiť veľké peniaze. Tento víkend čaká Spojené štáty americké udalosť, ktorú už tradične sprevádza aj výnimočné popkultúrne a konzumné divadlo.

V nedeľu 3. februára sa za oceánom hrá Super Bowl, ktorý už nemožno považovať len za športovú udalosť. Fenomén, ktorý sa napríklad v Európe nemusí stretnúť s veľkým pochopením, publikum pravidelne vníma prostredníctvom exkluzívnych reklám.

Ako vlastne vznikol televízny a marketingový kult Super Bowlu? Prečo sú reklamy, ktoré sa počas zápasu vysielajú, také drahé? Akým trendom podliehajú? Odpovedá kreatívny riaditeľ Triad Advertising a podcaster o americkom futbale Vlado Kurek.

Výber ekonomických správ uplynulých dní

Po troch dekádach sa na Slovensko vracia sieť čerpacích staníc Benzina. Prvú pumpu chce otvoriť na jar v Malackách.

Do konca tohto roka plánuje mať v krajine desať čerpacích staníc. Benzina je najväčšia sieť čerpačiek v Českej republike.

Smer opäť odsunul hlasovanie o strope pre dôchodkový vek na najbližšiu schôdzu, ktorá sa začne až v marci.

Hlasovanie sa odsúva opakovane, teraz vraj preto, že príliš veľa poslancov je chorých. V skutočnosti je dôvodom asi to, že Smer nemá na presadanie ústavného stropu dostatok hlasov.

Maloobchodná sieť Tesco uvažuje, že na domácom trhu v Británii zruší pulty s čerstvým mäsom, rybami a lahôdkami.

Ohroziť by to mohlo asi 15-tisíc pracovných miest. Tesco by tak mohlo ušetriť asi 1,7 miliardy eur.

Americká automobilka Tesla otvorí na jar prvé servisné stredisko v Českej republike.

Pre osemsto až deväťsto majiteľov elektromobilov tejto značky v Česku a na Slovensku pôjde o výraznú zmenu, doteraz totiž využívali servis v Rakúsku a Nemecku.

Spojené štáty americké vraj tlačia na svojich európskych spojencov, aby neumožnili telekomunikačným operátorom využívať technológie čínskej firmy Huawei pri výstavbe sietí 5. generácie.

Odporúčanie súvisí s podozreniami, že Huawei sa podieľa na špionáži pre Čínu.