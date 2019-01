Poľské mäso z rizikového bitúnku sa dostalo do slovenských škôl a reštaurácií

Do zariadení sa dostalo takmer tristo kíl.

31. jan 2019 o 10:08 (aktualizované 31. jan 2019 o 11:45) TASR, Daniela Hajčáková

Správu aktualizujeme.

IVACHNOVÁ. Takmer tristo kilogramov mäsa z rizikového bitúnku v Poľsku bolo distribuovaných do reštaurácií a škôl na Slovensku.

Na brífingu v Ivachnovej o tom vo štvrtok informoval ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš.

Podľa Bíreša zatiaľ nevedno, či bolo mäso z chorých zvierat.

"Podľa vyjadrenia poľskej autority neprebiehali úradné kontroly tak, ako mali, takže sa nedá garantovať bezpečnosť mäsa."

Dodávky mäsa z inkriminovaného poľského bitúnku mali traja spracovatelia na východe Slovenska - v Bardejove, Gaboltove a Bidovciach.

Podľa Bíreša jedna z týchto prevádzok ani nebola schválená.

Na základe distribučného listu je deklarácia, že všetko mäso išlo do zariadení verejného stravovania.

"Systém garancie poľského mäsa znovu stratil na hodnote. Nie je to prvýkrát. Ťažko povedať, či títo traja dovozcovia prijali mäso preto, lebo ich oslovila cena, ale určite to nebola zdravotná bezpečnosť a kvalita mäsa," povedal ústredný riaditeľ ŠVPS.

Dodal, že informácie už posunuli Úradu verejného zdravotníctva, ktorý ich prešetruje. Spätnú väzbu zatiaľ nemajú.

"Veľmi ma mrzí, že to išlo do verejného stravovania. Najmä ma mrzí to, že je tam citlivá skupina detí, ktoré toto mäso konzumovali," skonštatoval Bíreš.

O kauze poľského bitúnku sa viac dočítate tu.

Po prevalení kauzy spustili na Slovensku veterinári a hygienici rozsiahle kontroly.

"Ukázalo sa ako správne, že Slovenská republika začala hneď v utorok (29. 1.) robiť kontroly napriek tomu, že zodpovedné poľské orgány informovali, že toto mäso sa nevyváža do členských krajín. Spotrebiteľom odporúčam zastaviť konzumáciu poľskej hovädziny vzhľadom na to, že dôveryhodnosť poľských veterinárnych úradov je zdiskreditovaná. Siahnite radšej po slovenskom mäse, ktoré je plne pod kontrolou," uviedla ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Gabriela Matečná (SNS).

Podľa Matečnej sa mäso z inkriminovaného bitúnka dostalo do deviatich krajín Európskej únie.

Okrem Slovenska aj do Maďarska, Estónska, Fínska, Francúzska, Litvy, Portugalska, Rumunska, Španielska a Švédska.

Ministerka na brífingu zároveň avizovala, že v piatok 1. februára sa stretne s poľským veľvyslancom na Slovensku, aby ozrejmil celú situáciu.