Krízu zatiaľ neočakávame, informoval dosluhujúci guvernér NBS prezidenta

V najbližších dvoch týždňoch sa prezident stretne s kandidátmi do čela NBS.

31. jan 2019 o 10:27 (aktualizované 31. jan 2019 o 10:45) SITA, TASR

BRATISLAVA. Očakávané spomalenie rastu slovenskej ekonomiky ešte neznamená, že nás čaká nová kríza.

Tvrdí to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch, ktorý vo štvrtok o najnovších prognózach vývoja hospodárstva informoval prezidenta Andreja Kisku.

Spomalenie, nie začiatok krízy

Centrálna banka pritom tento týždeň znížila odhad rastu hrubého domáceho produktu Slovenska na tento rok o 0,1 percentuálneho bodu na 4,2 percenta a zároveň upozorňovala na zosilňovanie negatívnych rizík vyplývajúcich najmä z možného tvrdého brexitu.



"Pán prezident chcel byť informovaný, či to nie je zárodok nejakej novej krízy, čo nie je. Je to spomalenie, ktoré nás samozrejme neteší, ale chápeme to zatiaľ ako posilnenie rizík smerom dolu, nie ako nejakú predzvesť krízy," uviedol Makúch po štvrtkovom stretnutí s prezidentom a dodal, že centrálna banka bude vývoj naďalej monitorovať a ak to bude potrebné, vyjadrí sa k tomu po marcovom zasadnutí bankovej rady.

O nominantoch sa nebavili

Dosluhujúci guvernér NBS zároveň tvrdí, že o vládnych nominantoch na guvernéra a viceguvernéra centrálnej banky sa s prezidentom vo štvrtok nebavil.

Jozef Makúch pritom otvorene kritizoval nomináciu Jozefa Hudáka na viceguvernéra NBS, keď hovoril o jeho nedostatočnej kvalifikácii a slabej odbornej spôsobilosti túto funkciu zastávať.

"Nebola to dnes téma. Nemám k tomu čo dodať. Tam sa nemalo čo zmeniť. Za takú krátku dobu sa nedá doplniť kvalifikácia," dodal Makúch.

Prezident Andrej Kiska sa stretne s kandidátmi na guvernéra a viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) v priebehu dvoch týždňov. Uviedol to jeho hovorca Roman Krpelan.

"V priebehu najbližších dvoch týždňov sa stretne prezident s kandidátmi na guvernéra a viceguvernéra NBS a potom oznámi svoje rozhodnutie," priblížil Krpelan.

Návrh vlády na obsadenie postu guvernéra NBS súčasným ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer) schválila ešte v decembri minulého roka Národná rada SR. Parlament rovnako schválil aj vládny návrh na viceguvernéra, ktorým má byť Jozef Hudák. Do funkcie oboch ešte musí menovať prezident.

Guvernér NBS Jozef Makúch by mal v marci skončiť vo svojej funkcii. Vzdanie sa svojho postu oznámil v novembri minulého roka Bankovej rade NBS.

Makúch Bankovú radu NBS o odstúpení informoval s tým, že svoju funkciu bude vykonávať do vymenovania nového guvernéra NBS. Oficiálne sa malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021.

Makúch priblížil svoje plány po odchode z postu guvernéra NBS. Od 1. februára má na ďalšie tri roky dekrét hosťujúceho profesora.

"Na najbližšie tri roky viem, čo budem robiť, budem robiť hosťujúceho profesora na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity," poznamenal.