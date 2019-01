Nemocnice žiadajú dofinancovanie. Záujem o rekreačné poukazy prekonal očakávania

Chýbajú peniaze na vyššie platy, sociálne balíčky a dovolenkové poukazy.

30. jan 2019 o 17:19 TASR

MARTIN. Stredné a malé nemocnice naďalej volajú po dofinancovaní. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) poukazuje, že na navýšenie platov, sociálne balíčky a dovolenkové poukazy v tomto roku potrebujú 65 miliónov eur.

Po stredajšom zasadnutí Rady ANS o tom v Martine informoval prezident asociácie Marián Petko.

Zhruba v polovici februára začne asociácia opätovne rokovať so zdravotnými poisťovňami a bude požadovať chýbajúce finančné zdroje.

"Zatiaľ máme zmluvy a dodatky so zdravotnými poisťovňami len na prvé tri mesiace. Tie nám kryjú len navýšenie platov. Iniciujeme rokovanie so zdravotnými poisťovňami, aby sme sa dohodli, čo od 1. apríla, pretože od tohto dátumu nie sú vyrokované doterajšie mzdy, sociálny ani dovolenkový balíček," povedal Petko.

Celková suma 65 miliónov eur navyše nezahŕňa peniaze potrebné na prevádzku, a to hlavne na zvýšené ceny energií.

Záujem o poukazy prekonal očakávania

Zvýšené náklady vyplývajúce zo zavedenia dovolenkových poukazov sa týkajú všetkých nemocníc združených v ANS.

Záujem je podľa prezidenta asociácie oveľa väčší ako predpokladali zdravotné poisťovne. "Máme prvé avíza z nemocníc a záujem o využitie týchto dovolenkových poukazov je veľký," dodal.

V prípade, že by sa ANS nepodarilo vyrokovať ďalšie peniaze, bol by podľa Petka ohrozený sociálny zmier a zhoršila by sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Opäť na Ústavný súd

"My sme už deklarovali aj v decembri 2018, že v prípade, ak by poisťovne neakceptovali naše požiadavky vyplývajúce zo zákonných pravidiel, sme pripravení im vypovedať zmluvy. Ak by nedošlo k doriešeniu zo strany štátu, našou možnosťou je podať podnet na Ústavný súd (ÚS), ako to bolo pred pár rokmi," upozornil.

Dodal, že ÚS vtedy v obdobnom prípade rozhodol, že nie je možné, aby bolo neštátnym zariadeniam prikázané navýšiť mzdy, ak na to nedostanú peniaze.

ÚS vtedy tento zákon zrušil.

"My toto nechceme, pretože chápeme, že zamestnanci potrebujú mať vyššie platy, aby nám neutekali do zahraničia, ale nie sme výrobný podnik, nevieme peniaze vyrobiť. Vieme ich jedine dostať od zdravotných poisťovní," uzavrel.