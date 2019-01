Lajčák: Lex brexit by mal byť v parlamente schválený ešte v marci

Opatrenia by mali byť do parlamentu predložené do polovice februára.

30. jan 2019 o 12:26 (aktualizované 30. jan 2019 o 12:53) TASR, SITA

Miroslav Lajčák(Zdroj: SME/Marko Erd )

Správu aktualizujeme. BRATISLAVA. Opatrenia na zmiernenie vplyvov brexitu, tzv. lex brexit, by mali byť schválené v Národnej rade ešte v marci tohto roka. Očakáva to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru), ktorý to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Tieto opatrenia by mali byť do parlamentu predložené do polovice februára. Čo vláda očakáva v prípade tvrdého brexitu Ak by vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody malo vplyv na pracovné miesta na Slovensku, negatívne dopady by nastali u výrobcov automobilov. Uvádza sa to v materiáli s názvom Príprava vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody, ktorý schválila vláda.

"Pokiaľ by došlo k zníženiu počtu pracovných miest, podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by tento následok bolo možné riešiť v rámci existujúcich takmer 80 tisíc voľných pracovných miest v SR," konštatuje sa v materiáli.

Rezort práce dostal v tejto súvislosti úlohu priebežne monitorovať prípadné zníženie počtu pracovných miest vo väčšom rozsahu, najmä v automobilovom priemysle. V prípade potreby má ministerstvo prijať novelou zákona o službách zamestnanosti adekvátne opatrenia potrebné na zmiernenie týchto dopadov a zlepšenie vzniknutej situácie na trhu práce.

V prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody sa legislatíva EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia už viac nebude vzťahovať na občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, rovnako tak na občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v členskom štáte EÚ.

"V záujme recipročného zachovania týchto práv pre občanov SR žijúcich k 29. marcu 2019 v Spojenom kráľovstve prijme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na národnej úrovni všetky potrebné legislatívne zmeny s cieľom zabezpečiť právnu istotu a ochranu nárokov na sociálne zabezpečenie štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí si uplatnili svoje právo na voľný pohyb osôb v Slovenskej republike k 29. marcu 2019," uvádza sa v materiáli.

Podľa rezortu práce bude potrebné najmä zohľadniť obdobia práce, resp. poistenia z obdobia pred vystúpením, informovať občanov o uchovaní príslušnej dokumentácie, zabezpečiť sčítavanie príslušných období, či vyplácať dôchodkové dávky do Spojeného kráľovstva aj v období, keď bude treťou krajinou.

Bude tiež treba prijať potrebné opatrenia v administratívnej rovine, napríklad na účely uznania dokladov o dosiahnutých obdobiach poistenia.

Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody tiež môže spôsobiť potenciálny nárast počtu občanov vracajúcich sa zo Spojeného kráľovstva späť do SR, vrátane občanov, ktorých rodinní príslušníci sú občanmi tretích krajín.

"V tejto chvíli nie je možné odhadnúť ich presné počty, každopádne možno očakávať nápor na sociálny systém. Na druhej strane to môže mať aj pozitívny vplyv vo forme návratu kvalifikovanej a jazykovo vybavenej pracovnej sily na mnohé voľné pozície v SR, napr. v automobilovom priemysle," konštatuje sa vo vládnom materiáli.

Ministerstvo práce má v tejto súvislosti v prípade potreby alokovať finančné prostriedky v oblasti sociálnych dávok, najmä dávok v nezamestnanosti.