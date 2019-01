Trh s tabakovými výrobkami má byť sledovanejší, návrh posunuli do druhého čítania

Identifikátor by zaznamenával pohyb balenia od výrobcu až po prvú predajňu.

30. jan 2019 o 11:46 (aktualizované 30. jan 2019 o 15:14) TASR, SITA

BRATISLAVA. Trh s tabakovými výrobkami by mal byť pod väčším drobnohľadom. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorú v stredu poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Novelu predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru).

Tabakové výrobky budú obsahovať jedinečný identifikátor. "Má byť na spotrebiteľskom balení tabakového výrobku neodstrániteľne vytlačený alebo upevnený, nezmazateľný a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý alebo prerušený," píše sa vo vládnom návrhu.

Identifikátor umožní zistiť informáciu o dovozcovi tabakového výrobku, ak ide o dovoz tabakového výrobku do Európskej únie a tiež informáciu o skutočnej trase prepravy tabakového výrobku od výrobcu po prvého maloobchodného predajcu vrátane všetkých použitých skladov s uvedením dátumu prepravy, miesta určenia, miesta odoslania a príjemcu.

Z údajov bude možné zistiť identifikačné údaje odberateľa tabakového výrobku, ale aj údaje o faktúre, čísle objednávky a údaj o platbe od všetkých odberateľov tabakového výrobku.

V počiatočnom období majú byť podľa dôvodovej správy súčasťou systému vyhľadávania a sledovania tabakových výrobkov iba cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

To umožní výrobcom ostatných tabakových výrobkov využiť skúsenosti, ktoré budú spojené so zavedením tohto systému pri spomenutých výrobkoch.

Návrh bol predložený ako iniciatívny materiál s cieľom aproximácie smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 3. apríla 2014.