EÚ sa snaží zmieriť s USA, povolí americkú sóju v biopalivách

Cieľom Únie je vyhnúť sa clám na dovoz áut.

29. jan 2019 o 18:03 TASR

BRUSEL. Sójové bôby z USA môžu byť použité v biopalivách v Európskej únii (EÚ). Oznámila to v utorok Európska komisia (EK).

Toto rozhodnutie je súčasťou tlaku zo strany európskeho bloku, ktorého cieľom je zlepšiť napäté obchodné vzťahy so Spojenými štátmi.

Americký prezident Donald Trump v júli súhlasil, že nezavedie clá na dovoz automobilov z EÚ, kým obe strany hľadajú spôsoby, ako podporiť obchod, vrátane možnej dohody o odstránení ciel na priemyselné výrobky bez automobilov a zvýšenia dovozu sóje a skvapalneného zemného plynu do EÚ.

Komisia vo svojom vyhlásení uviedla, že rozhodnutie o použití americkej sóje na výrobu biopalív by platilo do 1. júla 2021. Ale mohlo by pokračovať aj po tomto dátume, ak budú splnené kritériá trvalej udržateľnosti stanovené v nových pravidlách EÚ na obdobie 2021-2030.

"Dnešné rozhodnutie je novým dôkazom toho, že Európska únia si plní svoje záväzky," povedal hovorca Komisie.

Komisia, ktorá rokuje o obchode v mene 28 štátov EÚ, uviedla, že júlová dohoda medzi predsedom EK Jean-Claudom Junckerom a prezidentom Trumpom viedla k zvýšeniu dovozu sóje z USA o 112 percent v druhej polovici roka 2018. Podiel americkej sóje na trhu v EÚ je teraz zhruba 75 percent.

Tento nárast bol spôsobený poklesom cien sójových bôbov z USA po tom, ako Čína zvýšila clá na americkú sóju v rámci obchodnej vojny s Washingtonom, a nie vďaka dohode s EÚ, tvrdia analytici.

EÚ dováža približne 14 miliónov ton sójových bôbov ročne ako krmivo pre zvieratá.