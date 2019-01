NBS mierne zhoršila odhad tohtoročného rastu ekonomiky

Nové údaje odhalili prepad investícií a oslabenie exportu.

29. jan 2019 o 15:53 SITA

BRATISLAVA. Národná banka Slovenska (NBS) zmiernila svoj výhľad na tohtoročný rast hrubého domáceho produktu.

V aktualizácii svojej poslednej predikcie znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku o 0,1 percentuálneho bodu na 4,2 percenta.

Následne by mal hospodársky rast Slovenska spomaľovať na štyri percentá v roku 2020 a tri percentá v roku 2021 vplyvom odznievania rozširovania výrobných kapacít v automobilovom priemysle, ako aj v dôsledku postupného ochladzovania v rámci ekonomického cyklu.

Prepad investícií a slabší export

Centrálna banka pri aktualizácii svojej prognózy vychádzala z nových dát ohľadom vývoja hospodárstva v treťom kvartáli. Zverejnené údaje podľa nej odhalili prepad investícií oproti predpokladom a oslabenie exportu.

„V dôsledku uvedených faktorov sa mierne revidovali dynamiky HDP smerom nadol tak v budúcom roku, ako aj ku koncu horizontu predikcie,“ uvádza v komentári NBS, ktorá rovnako o 0,1 percentuálneho bodu zmiernila aj výhľad rastu na rok 2021.



Hoci NBS znižuje odhad rastu hospodárstva iba mierne, upozorňuje na zvýrazňovanie rizík, ktoré môžu spôsobiť ďalšie spomalenie slovenskej ekonomiky.

„A to najmä vplyvom neistoty súvisiacej so zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody,“ dodáva v komentári NBS. Jej aktuálna predikcia totiž stále počíta s riadeným brexitom.

Tvrdý brexit by podľa prepočtov centrálnej banky mohol do roku 2023 znížiť úroveň slovenského hrubého domáceho produktu o 0,7 percenta až 1,1 percenta.

Rast cien

Zároveň so zmiernením prognózy rastu ekonomiky centrálna banka v aktualizácii svojej predikcie znížila aj odhad tohtoročného rastu spotrebiteľských cien o 0,3 percentuálneho bodu na 2,6 percenta.

Na nasledujúce dva roky naopak odhad mierne zvýšila zhodne o 0,1 percentuálneho bodu na 2,5 percenta v roku 2020 a 2,7 percenta v roku 2021.

Aktuálne odhady ovplyvnil pomalší rast cien v porovnaní s očakávaniami, keď sa v cenách pohonných látok výraznou mierou premietajú nižšie ceny ropy. „Tento vplyv by mal pokračovať aj v ďalšom období,“ konštatuje NBS.



Odhady vývoja trhu práce ponecháva centrálna banka bez zmeny. Rast zamestnanosti by mal spomaľovať na 1,4 percenta v tomto roku, 1 percento v roku 2020 a 0,7 percenta v roku 2021.

Miera nezamestnanosti by sa tak mala postupne znižovať z tohtoročných 6 percent na 5,5 percenta v roku 2021.

Zníženie odhadu inflácie by zároveň malo prispieť k rýchlejšiemu rastu reálnych miezd, kde NBS tohtoročnú prognózu navýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 4,2 percenta. Následne by sa rast reálnych miezd mal udržať nad hranicou 3 percentá až do roku 2021.