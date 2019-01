Rusko očakáva, že Venezuela bude mať problém so splácaním dlhu voči Moskve

Washington uvalil na venezuelský ropný koncern sankcie.

29. jan 2019 o 15:34 TASR

MOSKVA. Rusko očakáva, že Venezuela bude mať problémy splácať dlh voči Moskve po tom, ako Washington uvalil na jej ropný koncern PDVSA sankcie.

"Dá sa očakávať, že budú problémy," reagoval štátny tajomník ruského ministerstva financií Sergej Storčak na otázky novinárov, či sankcie USA skomplikujú splácanie dlhu Venezuely voči Rusku. Ten dosahuje 3,15 miliardy USD (2,76 miliardy eur).

Prečítajte si tiež: Jedna Venezuela, dvaja prezidenti. Madura môžu zvrhnúť dezertéri

Americká administratíva uvalila v pondelok (28.1.) na venezuelský ropný koncern PDVSA sankcie. Ich cieľom je zvýšiť tlak na prezidenta Nicolása Madura, keďže vývoz ropy do USA patril ku kľúčovým zdrojom príjmov Venezuely.

Američania podporujú predsedu Národného zhromaždenia a opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa minulý týždeň vyhlásil za dočasného prezidenta a vyzval Madura, aby odstúpil.

Kremeľ sankcie odsúdil a označil ich za pokus USA o konfiškáciu štátneho majetku Venezuely.

V súvislosti s dlhom Storčak uviedol, že Venezuela spláca dlh dvakrát do roka, pričom splátky dosahujú okolo 100 miliónov USD. Najbližšie by Caracas mal túto sumu vyplatiť koncom marca. Do dnešných dní Venezuela ani jednu platbu nevynechala, pričom zatiaľ poslednú splatila 30. septembra.