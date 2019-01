Britský minister obchodu verí, že sa otvoria rokovania o brexitovej zmluve

Ekonomika EÚ spomaľuje a Únia si už podľa Foxa nie je istá, ako by zvládala tvrdý brexit.

29. jan 2019 o 12:05 TASR

LONDÝN. Európska únia je v súčasnosti náchylnejšia na opätovné otvorenie rozvodových rokovaní s Britániou, nakoľko rast jej ekonomiky sa spomaľuje a krajiny sa usilujú vyhnúť ďalším škodám, ktoré by im priniesol neriadený odchod Británie z EÚ. Povedal to v utorok britský minister obchodu Liam Fox.

"Myslím si, že v poslednom období došlo k určitým zmenám v pozícii (EÚ), ktoré sú výsledkom najnovšej reality," uviedol Fox pre BBC.

"Vidíme, že spomaľovanie zaznamenáva nemecká ekonomika, francúzska ekonomika a podľa mňa EÚ už do takej miery nezastáva pôvodný názor, že nebude mať problém so zvládnutím otrasov, ktoré by nastali v prípade tvrdého brexitu," dodal Fox.