Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia

Výšku dôchodku máte vo vlastných rukách.

8. feb 2019 o 0:00 SME Creative, Marek Mittaš pre Tatra banku

Prvé zamestnanie, prvá výplata, sny o kariére a dobrej práci. To je nová životná etapa každého človeka. Pri štarte je však vždy potrebné myslieť aj na cieľovú rovinku, a tá je v prípade kariéry odchod do dôchodku.

1. K trom grošom je nutný aj štvrtý

Jeden groš splácať, z druhého žiť a tretí požičiavať synovi, aby ho mohol neskôr splácať. Tak vyzerá dôchodkové sporenie z pohľadu rozprávky O troch grošoch.

“ Miera náhrady dnešných dôchodkov dosahuje niečo cez 40 percent. „ Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko

Takýto sociálny systém, kde pracujúce „deti“ budú vracať požičané svojim „rodičom“ však naráža na negatívny vývoj demografickej krivky. Ten cítia už aj súčasní dôchodcovia.

„Miera náhrady dnešných dôchodkov dosahuje niečo cez 40 percent, avšak číslo bude vzhľadom na neudržateľný vývoj výdavkov na dôchodky pre nepriaznivý demografický vývoj v budúcnosti jednoznačne klesať,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Z toho vyplýva, že k pomyselným trom grošom si treba pripočítať štvrtý, v podobe doplnkového dôchodkového sporenia.

Vďaka nemu si budete sporiť sami, aby sme nemuseli byť v starobe odkázaní len na druhých. Spoliehať sa na štátny dôchodok má totiž jedinú istotu. Nebude stačiť.

(zdroj: Pixabay)

2. Začnite čo najskôr, stojí to najmenej

Prvá výplata sa už tradične celá minie na niečo, po čom ste v živote túžili. To je v poriadku. Avšak už z tej druhej by mala časť putovať na zabezpečenie dôchodku.

“ Ak sa dnes rozhodne tridsaťročný človek sporiť 20 eur mesačne, pri odchode do penzie môže mať podľa súčasných odhadov nasporených 26 649 eur. „ Marcel Haniš, vedúci Oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky

Možno vám napadne, či to nie je skoro. No, nie je. Pretože čím dlhšie sporíte, tým viac si v dôsledku zloženého úročenia nasporíte. Čas hrá v tomto prípade vo váš prospech.

„Pri dlhodobom sporení je nesmierne dôležité začať čo najskôr, pretože prvé roky sporenia prinášajú najvyššie výnosy,“ hovorí Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave a upozorňuje, v čom mladí najčastejšie zlyhávajú.

„Spravili sme prieskum medzi dvomi stovkami vysokoškolákov. Väčšina z nich si uvedomuje potrebu zabezpečiť sa na dôchodok aj inou formou, než sa spoliehať na dôchodkový systém. Rovnako si uvedomujú, že čím skôr vstúpia do druhého piliera, tým je to pre nich výhodnejšie. Avšak na otázku, kedy do neho vstúpia, bola ich odpoveď "ešte si to chcem premyslieť",“ dodáva.

Netýka sa to len vstupu do druhého piliera, ale aj doplnkového dôchodkového sporenia. Čím dlhšie totiž premýšľate, tým viac sa oberáte o peniaze na penzii. Vidieť to na príklade, ktorý ilustruje Marcel Haniš, vedúci Oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky.

„Ak sa dnes rozhodne tridsaťročný človek narodený v roku 1989 sporiť len 20 eur mesačne napríklad v dôchodkovom sporení Comfort lifeTB a podľa súčasného vývoja pôjde do dôchodku ako 67-ročný, teda v roku 2056, odhadujeme, že by mohol mať pri odchode do penzie nasporených 26 649 eur. Pritom za 37 rokov sporenia by mohol tvoriť výnos z investovania až 44 percent, ak počítame konzervatívnejšie zhodnotenie 3,34 percenta ročne,“ uvádza Haniš.

(zdroj: Pixabay)

3. Prekročte infláciu

„Pre každého Slováka je dôležité zabezpečiť si vlastný príjem v penzii,“ hovorí Haniš. Lenže sporiť na dôchodok si treba správne. Inak môžete celý život odkladať, no na dôchodku zistíte, že nič nemáte. Ako je to možné?

“ Najhoršou možnosťou je nesporiť a druhou najhoršou je peniaze nechávať dlhodobo na bežnom účte. „ Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave

„Najhoršou možnosťou je nesporiť a druhou najhoršou je peniaze nechávať dlhodobo na bežnom účte a nízkoúročených bankových vkladoch. Z dlhodobého hľadiska výnosy z týchto produktov pohltí inflácia, nehovoriac o tom, že časť z výnosov klient odvedie štátu formou zrážkovej dane,“ upozorňuje Škriniar na najčastejšie chyby nesprávneho sporenia na dôchodok.

Ak je inflácia 2,5 percenta ročne a vaše peniaze na termínovanom vklade majú výnos 0,5 percenta ročne mínus daň, tak de facto nesporíte, ale prerábate. Preto je vždy nutné pri dlhodobom sporení hľadať riešenia, ktoré minimálne prekračujú zhodnotením mieru inflácie.

4. Sporte si v samostatnom "priečinku"

Peniaze zhodnocujete, sporíte a nakoniec vám aj tak v starobe nemusí nič ostať. Častým problémom je totiž sporenie v produktoch, z ktorých si peniaze môžete vybrať ešte pred dôchodkom, čím sa míňa účel sporenia.

“ Ideálna doba trvania sporenia na dôchodok je 30 až 40 rokov. „ Marcel Haniš, vedúci Oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky.

„Problém sporenia v produktoch s možnosťou flexibilného výberu je v tom, že klienti do nich investujú v priemere len počas štyroch až piatich rokov, čiže takéto úspory sa štandardne „nedožijú“ dôchodkového veku, lebo sa v domácnosti minú na iný účel,“ hovorí zo skúsenosti Haniš.

(zdroj: Pixabay)

Pravda je totiž taká, že v momente, keď peniaze potrebujete, pozriete sa, kde sú dostupné a vyberiete ich.

A pokiaľ sú dostupné na bežnom účte, životnom poistení alebo vo fondoch – vyberiete ich a miniete aj napriek tomu, že aktuálne nemusí byť ideálne obdobie na výber alebo ich sporíte na iný účel.

„Takýmto spôsobom nemáte šancu nasporiť si dosť na slušný doplnkový dôchodok. Ideálna doba trvania sporenia na dôchodok je totiž 30 až 40 rokov,“ upozorňuje Haniš.

Riešením je doplnkové dôchodkové sporenie, teda takzvaný tretí pilier, ktorý je regulovaný tak, aby ste nasporené peniaze skutočne využili ako príjem v starobe a nie ich priebežne využívali na iný účel.

5. Zaujímajte sa o investície, no nepodliehajte panike

Pri dlhodobom sporení je potrebné zaujímať sa o to, ako vám peniaze na dôchodok pracujú, aby sa zhodnocovali v čo najvyššej možnej miere.

„Je nutnosť zobudiť svoje úspory v druhom pilieri a presunúť ich z garantovaného fondu, kam prešli administratívnou úpravou v roku 2013, do dynamického fondu,“ radí Búlik.

„V závislosti od veku by som presunul buď všetky úspory (mladí ľudia do 40 rokov), alebo aspoň časť (40-50 rokov) do dynamických fondov. Samozrejme, s rozložením do viacerých fondov na zredukovanie rizika a so zohľadnením výsledku rizikového profilu konkrétneho človeka,“ pokračuje.

Platí to aj pri ďalšom doplnkovom sporení na dôchodok. Výhodné sú špecializované stratégie, ktoré prispôsobujú dynamiku zhodnotenia veku bez toho, aby ste sa o ne museli starať.

(zdroj: Unsplash)

„Výhodné je využívanie stratégie, ktorá sa sama prispôsobuje veku klienta. Znamená to, že na začiatku sporenia sa zameriava na maximalizovanie výnosov a na konci v čase pred odchodom do dôchodku sa automaticky mení pomer rastových a konzervatívnych aktív v sporení a úspory sú viac chránené. Klient si teda nemusí meniť počas sporenia fondy a vyberať ten najvhodnejší preňho,“ hovorí Haniš.

Aj v takom prípade je však vhodné mať aspoň základný prehľad o vývine úspor, ktoré si môžete pozrieť a prípadne zmeniť výšku sporenia cez aplikáciu alebo internet.

Treba však počítať s tým, že na trhu prídu aj ťažšie roky a fondy môžu klesať. Vtedy netreba podliehať panike. Poklesy sú v poriadku a práve v nich je čas navýšiť čiastku sporenia.

Netreba da báť investovať, pretože historické štatistiky Tatra banky ukazujú, že aj pri najvyšších prepadoch na akciových trhoch stačí vydržať tri až štyri roky a väčšina stratových investícií sa dostane do zisku.

6. Využite príspevok zamestnávateľa

Ak si sporíte v treťom pilieri, môžete získať zaujímavý benefit v podobe príspevku od zamestnávateľa. Príspevok je dobrovoľný, ale dnes ho ponúka mnoho zamestnávateľov ako benefit.

“ V prípade príspevku od zamestnávateľa môže váš účet v treťom pilieri rásť dvojnásobnou rýchlosťou. „ Marcel Haniš, vedúci Oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky

Ide o peniaze, ktoré vám zamestnávateľ nedá k výplate, ale rovno ich ako bonus posiela na vaše dôchodkové sporenie v treťom pilieri. Čiže buď vám ich dá na dôchodkový účet, alebo ich nedostanete nikam. A to by bola škoda nevyužiť.

„V prípade príspevku od zamestnávateľa môže váš účet v treťom pilieri rásť až dvojnásobnou rýchlosťou. V takom prípade ide o najvýhodnejšiu dôchodkovú formu sporenia na trhu. Ak sme totiž hovorili, že pri vlastnom príspevku 20 eur odhadujeme dôchodok tridsaťročného sporiteľa až na 26 000 eur, tak s príspevkom zamestnávateľa, rovnako vo výške 20 eur, by suma na jeho dôchodkovom účte mohla za 37 rokov presiahnuť 53 000 eur,“ hovorí Haniš.

(zdroj: Pixabay)

Bonus: Získate daňovú úľavu

Aj samotný štát si uvedomuje, že súčasný štátny dôchodok nie je a nebude dostačujúci. Preto samotných ľudí motivuje aj daňovou úľavou.

Ak si založíte svoj „oddelený priečinok“ na dôchodok v podobe tretieho piliera, môžete si tieto príspevky odpočítať z daňového základu.

Vďaka tomu si môžete znížiť základ dane až o 180 eur ročne. Pri sporení počas 30 rokov to predstavuje daňovú úľavu vo výške 1 026 eur, čo rozhodne nie je málo. Môžete tak výrazne ušetriť na dani a ešte si aj vylepšiť dôchodok.

Tento článok vám prináša Tatra banka.

