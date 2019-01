Slovákov pracujúcich v Británii láka späť domov najmä rodina

Študentom a mladým ľudom sa naopak lepšie žije v zahraničí.

25. jan 2019 o 9:56 TASR

LONDÝN/BRATISLAVA. Viacerých Slovákov, ktorí pracujú a žijú v Spojenom kráľovstve, láka naspäť na Slovensko najmä rodina a priatelia.

Zhodli sa na tom vo štvrtok počas podujatia Work in Slovakia - Good Idea! v Londýne. Naopak, študentov návrat domov v krátkom období veľmi neláka.

Vrátili by sa, ale len do dobrej práce

Andrea, ktorá žije v Londýne 18 rokov, poznamenala, že do rodnej krajiny by sa chcela vrátiť. Pracovná ponuka zo Slovenska, ktorá by ju oslovila, by podľa jej slov musela byť aj dobre finančne ohodnotená.

"Rozmýšľam nad tým, že by som sa vrátila - najmä teraz, keď sa situácia mení, mi to už preblesklo hlavou. Myslím si, že mám dvere otvorené," povedala.

Slovenka Martina, ktorá pracuje v oblasti bankovníctva, by sa z Británie vrátila rada naspäť na Slovensko. Ako uviedla, dôvodom je najmä rodina.

"Mimo Slovenska žijem viac ako desať rokov. Rok som bola na Slovensku, ale nenašla som si prácu, tak som sa sem vrátila," povedala.

Mladí o návrate neuvažujú. Chýbajú možnosti

Michal, ktorý študuje v Londýne informatiku, poznamenal, že sa na Slovensko neplánuje vrátiť najbližších zhruba 20 rokov.

"Firmy na Slovensku väčšinou nemajú možnosti pre študentov, napríklad na letné stáže. Takáto kultúra je skôr tu vo veľkých firmách, ako je Google alebo Facebook," povedal.

Podobne je na tom aj Adam, ktorý v Londýne študuje elektrotechniku a informatiku. Podľa svojich slov návrat na Slovensko po skončení školy neplánuje.

"Možno nie teraz, ale až o takých desať rokov," povedal s tým, že po ukončení štúdia chce ešte zostať v zahraničí a nazbierať skúsenosti.