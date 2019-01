Šéf Poštovej banky: Vzťahy s poštou sú náročné, platby kartami sme chceli skôr

Poštovné kartou sa bude dať platiť už na jar.

27. jan 2019 o 16:24 Adam Valček, Martina Raábová

Na prelome februára a marca by mohla Slovenská pošta spustiť platby kartami za poštovné, kartou akejkoľvek banky bude možné zaplatiť aj poštovné pár centov. Riaditeľ Poštovej banky ANDREJ ZAŤKO vysvetľuje, čo zavedeniu platieb kartou doteraz bránilo. „Nie je to tak, že my sme tomu bránili. Nikto doteraz nebol schopný vysvetliť, čo by sme z toho mali,“ povedal v rozhovore pre denník SME.

Príčinou otáľania sú podľa neho najmä politické rozhodnutia, aby pošta nezvyšovala ceny neregulovaných služieb, ako je napríklad SIPO. Preto jej chýbali prostriedky, aby platila poplatky za spracovanie kartových transakcií.

Platba kartou na pošte

V roku 2019 ešte stále len debatujeme o tom, ako platiť kartou na poštách, hoci v maloobchode a službách je to už úplne bežné aj pri centových sumách. Prečo?

„Keby bolo na Poštovej banke, tak sa na poštách dá platiť kartou akejkoľvek banky už dávno. Vo vedení banky som tri roky a pokúšal som sa to presadiť niekoľkokrát.“

Prečo sa to nepodarilo?

„Je to skôr politické než ekonomické rozhodnutie. S platbami kartou sú spojené náklady, obchodník musí platiť za spracovanie transakcií cez terminál, zväčša je to okolo 0,5 až 1,5 percenta zo sumy. Musí platiť aj za terminál a jeho servis. Poštové služby sú však regulované a pošta si tieto náklady nemôže započítať do cien regulovaného poštovného.