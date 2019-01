Raši odcestoval do Británie. Láka Slovákov, aby sa vrátili pracovať domov

Veľa zamestnancov chýba hlavne IT sektoru.

24. jan 2019 o 14:12 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer) odcestoval vo štvrtok do Veľkej Británie.

V Londýne popoludní otvorí podujatie Work in Slovakia - Good Idea!, ktorého cieľom je reagovať na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti IT či v sektore zdieľaných služieb na Slovensku.

Hlavne IT sektor

Na podujatí v Londýne budú pre účastníkov predostreté pracovné ponuky i pomoc s dokumentmi pri návrate do vlasti.

K dispozícii tu bude aj sedem členov top manažmentu medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku v sektore IT, zdieľaných služieb a telekomunikácií.

Práve tieto firmy predstavia Slovákom žijúcim a pracujúcim v hlavnom meste Spojeného kráľovstva a v jeho okolí desiatky pracovných ponúk.

"Chceme, aby sa títo ľudia vrátili späť, a ideme do Londýna s pracovnými ponukami, ktoré by ich mohli zaujať," poznamenal Raši. Podľa neho je IT sektor na Slovensku jedným z tých, kde chýba veľké množstvo zamestnancov.

V súčasnosti chýba slovenskej ekonomike podľa Rašiho zhruba 10 000 takýchto odborníkov, toto číslo môže do roku 2020 narásť až na dvojnásobok.

Pre brexit

Ako uviedol prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, viacero Slovákov bude z dôvodu brexitu uvažovať o tom, že by sa vrátili naspäť na Slovensko.

"Naša úloha je vytvoriť pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí čo najlepšie podmienky doma. Títo ľudia výborne ovládajú cudzí jazyk a majú slušný pracovný profil," uzavrel Lelovský.

Stretnutie Slovákov pracujúcich v Spojenom kráľovstve organizuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Londýne, IT Asociáciou Slovenska a ďalšími partnermi z Digitálnej koalície.