Index: Zdaníme sladené? Liečenie stojí milióny a inde daň funguje

Sladené nápoje a iné výrobky zdaňuje už 14 štátov OECD.

24. jan 2019 o 11:36 Adam Valček, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Slováci spotrebúvajú nadmerné množstvo cukru, až 50 kilogramov ročne. Väčšinu vypijeme v sladených nápojoch.

Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR vypočítal, že to stojí stovky miliónov eur ročne na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s chorobami, ktoré nadmerná konzumácia sladeného spôsobuje.

Pomôcť môže zdanenie sladených nápojov, takúto daň má už 14 krajín OECD. Ministerstvo financií nateraz návrh dane síce nepripravuje, ale analýza IFP je začiatkom diskusie, či takúto daň zaviesť, v akej výške a aké bude mať výhody a nevýhody.

Výber ekonomických správ uplynulých dní

Internetový obchod s oblečením a doplnkami Zoot prejde reštrukturalizáciou, už roky totiž pred sebou tlačí stratu. Hlavné slovo pri nej bude mať investičná skupina Natland.

Natland skúpil od bánk a dodávateľov pohľadávky za asi šesť miliónov eur. Natland na Slovensku spoluvlastní operátora Štvorka alebo polikliniky ProCare.

Na pripomienkovanie je zverejnený návrh zákona o zálohovaní PET fliaš a plechoviek, záloh je navrhovaný na 12 centov za PET fľašu a 10 centov za plechovku.

Systém by mohol fungovať už na budúci rok. Obchodníci, ktorí majú financovať jeho rozbeh, sú proti.

Daniel Křetínský sa podľa informácií agentúry Reuters pripravuje na prevzatie nemeckej maloobchodnej skupiny Makro, ktorá na Slovensku prevádzkuje reťazec Metro Cash & Carry so šiestimi obchodmi.

Křetínský už podiel v Makre vlastní, momentálne vraj dokončuje financovania nákupu celého podniku.

RegioJet bude od júna do septembra prevádzkovať autobusovú linku z Bratislavy do chorvátskych letovísk Split, Zadar či Šibenik.

Napríklad do Splitu bude autobus odchádzať o 21.00, do Splitu dorazí nasledujúce deň o 9.30. Jednosmerný lístok do Splitu vyjde na 51 eur.