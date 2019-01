Shutdown zasiahne rast americkej ekonomiky. Je najdlhší v histórii

Fed nebude hýbať s úrokmi minimálne do apríla, myslia si ekonómovia.

24. jan 2019 o 10:59 TASR

WASHINGTON. Pozastavenie financovania federálnych inštitúcií v USA, tzv. čiastočný shutdown, najdlhší v doterajšej histórii, zasiahne rast americkej ekonomiky už v prvom štvrťroku 2019.

A Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, zrejme nebude hýbať s úrokmi minimálne do svojho zasadania na prelome apríla a mája.

Ukázal to prieskum realizovaný v dňoch 16. až 23. januára, do ktorého sa zapojilo viac ako sto ekonómov.

Podľa ankety sa však pravdepodobnosť recesie v USA v nasledujúcich 12 mesiacoch od decembra nezmenila a zostala na úrovni 20 percent, rovnako aj pravdepodobnosť recesie v nasledujúcich dvoch rokoch, ktorá zostala na úrovni 40 percent.

Experti ale v prieskume potvrdili, že očakávajú slabší rast americkej ekonomiky v prvom štvrťroku 2019, čo už naznačili viaceré ukazovatele.

Fed zrejme nesprísni menovú politiku

A vzhľadom na to, že ekonomika pravdepodobne spomalí a inflácia sa nehýbe želaným smerom, Michael Moran, hlavný ekonóm spoločnosti Daiwa Capital Markets, sa domnieva, že pravdepodobnosť sprísnenia menovej politiky Fedu v najbližšom čase je nízka.

Čiastočný shutdown postihol 800 000 zamestnancov federálnych inštitúcií. Trvá už viac ako mesiac a zrejme ešte viac pribrzdí už aj tak spomaľujúce hospodárstvo.

Takmer 60 percent ekonómov v prieskume uviedlo, že shutdown bude mať významný vplyv na rast hrubého domáceho produktu (HDP) v prvom štvrťroku.

Na otázku aký veľký bude tento vplyv, dosiahla stredná hodnota, tzv. medián - 0,3 percentuálneho bodu. Predpovede sa však pohybovali v rozmedzí od - 0,1 do - 1,3 percentuálneho bodu.

Čísla opravili smerom nadol

Analytici však revidovali svoje odhady pre americkú ekonomiku v tomto štvrťroku a očakávajú jej medziročný rast o 2,1 percenta namiesto o 2,3 percenta, ktoré predpovedali minulý mesiac.

V druhom štvrťroku zatiaľ počítajú so zvýšením HDP o 2,3 percenta a do konca roka so spomalením jeho rastu na 1,9 percenta.

Shutdown, ako aj rozsiahle výpredaje na finančných trhoch minulý mesiac a následné oslabenie niektorých amerických akciových indexov, podporujú špekulácie, že Fed spomalí tempo zvyšovania sadzieb.

Ekonómovia v najnovšom prieskume predpovedali dve zvýšenia sadzieb v roku 2019, čo sa zhoduje s decembrovým prieskumom. Ale zároveň očakávajú, že k zvýšeniu úrokov dôjde až v druhom štvrťroku namiesto v prvom kvartáli, ako predpokladali pri predchádzajúcom prieskume.