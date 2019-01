Čína požaduje vzájomný rešpekt pri riešení obchodných sporov

Washington a Peking už niekoľko mesiacov vedú obchodnú vojnu.

23. jan 2019 o 20:16 TASR

DAVOS. Čínsky viceprezident Wang Čchi-šan požaduje, aby svetové mocnosti riešili spory s vzájomným rešpektom".

"Imperatívom je rešpektovanie národnej suverenity a upustenie od snahy o technologickú hegemóniu, od zasahovania do domácich záležitostí iných krajín a od vykonávania alebo chránenia aktivít umožnených technológiami, ktoré podkopávajú národnú bezpečnosť iných krajín," uviedol Wang v Davose.

Washington a Peking už niekoľko mesiacov vedú obchodnú vojnu, ktorej súčasťou je zavádzanie dovozných ciel. Aktuálne sa ju však snažia vyriešiť rokovaniami, ktoré by mali trvať do začiatku marca a ktorých výsledkom by mala byť obchodná dohoda.

"Musíme podporovať multilateralizmus, zapájať sa do širokého dialógu a spolupráce na základe vzájomného rešpektu a dôvery. A spoločne budovať systém pravidiel pre technológie a nový rámec pre medzinárodnú spoluprácu," uviedol Wang.

Pôvodne sa očakávalo, že sa na výročnom zasadnutí WEF stretnú vysokí predstavitelia USA a Číny, aby pokračovali v rokovaniach o obchode. Biely dom však zrušil tohtotýždňové plánované stretnutie delegácií pre pokračujúci shutdown.

Ďalšie kolo rokovaní by sa malo konať koncom januára, keď by sa čínsky vicepremiér Liou Che mal stretnúť vo Washingtone s americkými predstaviteľmi.

Tesne po jeho prejave sa Wanga spýtal výkonný šéf WEF Klaus Schwab, čo si myslí o globalizácii. "V súčasnosti čelíme mnohým nerovnováham. A tie skupiny ľudí, ktorí ich pociťujú, reagujú. Myslím si, že je to pochopiteľné a nevyhnutné," uviedol Wang.

Dodal, že keď sa zabezpečí ochrana záujmov tých, ktorí spochybňujú globalizáciu pre tieto nerovnováhy, táto antiglobalizačná vlna postupne zmizne.