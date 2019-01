Americký akciový trh výrazne oslabil, skončil tak jeho štvordňový rast

Trh negatívne ovplyvnilo zhoršenie prognózy pre rast svetovej ekonomiky.

23. jan 2019 o 10:27 SITA

NEW YORK. Americký akciový trh v utorok výrazne oslabil, čím sa ukončil jeho štyri dni trvajúci rast.

Dôvodom bolo to, že Medzinárodný menový fond zhoršil prognózu posilňovania globálnej ekonomiky a uviedol, že svetová ekonomika čelí rizikám, vrátane napätia v obchode a rastu úrokových sadzieb.

Investorov znepokojoval aj stav americko-čínskych obchodných rokovaní po správe denníka Financial Times, že administratíva Donalda Trumpa zrušila jedno kolo vyjednávaní pred budúcotýždňovou schôdzkou na vysokej úrovni.

Šéf Rady ekonomických poradcov amerického prezidenta Larry Kudlow poprel správy o tom, že USA odmietli ponuku čínskych predstaviteľov, aby sa tento týždeň uskutočnila schôdzka vo Washingtone vzhľadom na nedostatočný pokrok v takých otázkach, ako je ochrana duševného vlastníctva.

Kudlow povedal, že obe strany pripravujú rokovania na vyššej úrovni. "Stratégiou USA možno je zvyšovať tlak na Číňanov, ale to vedie k znepokojujúcej interpretácii na trhoch a mohlo by to potenciálne spôsobiť prehnanú volatilitu," uviedol Chang Wei Liang z Mizuho Bank.



Index S&P 500 klesol o 1,4 percenta na 2 632,90 bodu, priemyselný Dow Jones oslabil o 1,2 percenta na 24 404,48 bodu, technologický Nasdaq si pohoršil o 1,9 percenta na 7 020,36 bodu a index menších spoločností Russell 2000 si odpísal 1,7 percenta a uzavrel na úrovni 1 457,45 bodu.