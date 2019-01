Pellegrini chce podporiť rodiny a seniorov. Spomína dlhšiu materskú či trinásty dôchodok

Slovensko čelí nepriaznivému demografickému vývoju.

22. jan 2019 o 16:33 TASR

BRATISLAVA. Posilnenie prorodinnej politiky či upriamenie pozornosti na starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. To sú podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer) oblasti, na ktoré by sa mal rezort práce v tomto roku zamerať.

Skonštatoval to po skončení pracovnej návštevy na ministerstve práce. Viaceré opatrenia v týchto oblastiach by mali byť pripravené v prvej polovici tohto roka.

"Ministerstvo práce za posledné roky predstavilo množstvo opatrení, ktoré mali výraznejšie podčiarknuť sociálno-demokratický charakter nášho vládnutia. Tých úloh je pred nami veľa, oceňujem efektivitu práce rezortu," podotkol Pellegrini.

Trinásty dôchodok

Prečítajte si tiež: Obedy zadarmo sú len začiatok, Fico avizuje ďalšie opatrenia pre rodiny

Premiér upozornil, že štát bude čeliť nepriaznivému demografickému vývoju, a teda bude rásť počet ľudí v dôchodkovom veku.

"Očakávam v najbližších mesiacoch od rezortu práce upriamenie pozornosti na posilnenie rodinnej politiky, ako aj na starostlivosť o seniorov," podotkol Pellegrini. Preto je potrebné pracovať napríklad na prijatí 13. dôchodku.

"V roku 2019 bude na Vianoce dôchodcom vyplatený dvojnásobný vianočný dôchodok. Chceme sa priblížiť v budúcnosti k tomu, aby na Slovensku dôchodcovia pravidelne poberali 13. dôchodok v plnej výške svojho mesačného dôchodku. Radi by sme v najbližšom období dosiahli výšku 50 percent dôchodku a ten by postupne narastal tak, aby predstavoval 13. dôchodok," doplnil Pellegrini.

Peniaze pre rodiny

Ďalšie opatrenia musia podľa premiéra smerovať k podpore rodiny. "Rezort práce pripraví opatrenie, ktoré bude garantovať každému jednému dieťaťu, ktoré bude nastupovať na základnú školu, sumu v objeme 100 eur, aby mu mohli rodičia nakúpiť základnú povinnú výbavu," doplnil Pellegrini.

Vážne debaty sa vedú aj o tom, ako podporiť matky s deťmi.

"Máme na stole riešenie, a to predĺžiť počet týždňov, za ktoré je možné poberať materskú. Ale chceme hovoriť aj o tom, či zvýšiť alebo akým spôsobom narábať s rodičovským príspevkom. Budeme diskutovať o jeho možnom zvýšení, o modernom flexibilnom rodičovskom príspevku," avizoval premiér.

Potrebné je podľa predsedu vlády zamerať sa aj na pomoc ťažko zdravotne postihnutým ľuďom a tým, ktorí sa o nich starajú.

"Chcem, aby sme zmenili prístup k týmto ľuďom. Aby sa nestávali také veci, že nejaké potvrdenie je dôležitejšie ako životná situácia človeka. Tento štát si môže dovoliť, aby mohol dať dieťatku polohovateľnú posteľ aj špeciálny vozík, keď ho potrebuje. My nie sme rozvojová krajina, ktorá si nemôže dovoliť pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú najväčšie tragédie," podotkol Pellegrini.

Minister práce Ján Richter (Smer) uviedol, že viaceré sociálne opatrenia by mali byť pripravené do konca prvého polroka tohto roka a následne predložené do parlamentu.

"Chceme rovnako pristupovať ku každej jednej sociálnej skupine. Našou úlohou je pomáhať aj mladým rodinám, aby mohli pripraviť do života svoje deti a zároveň, aby sme sa vedeli postarať aj o tých, ktorí si svoje odrobili, a dôležité je aj nezabudnúť na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu z dôvodu ťažkého postihnutia alebo iných okolností," skonštatoval Richter.