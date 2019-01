SaS: Regulácia marží na potraviny ťažko poškodí spotrebiteľov. Spôsobí vyššie ceny

Novelu zákona o cenách predložila strana Most-Híd.

22. jan 2019 o 14:09 (aktualizované 22. jan 2019 o 16:17) SITA, TASR

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) varuje, že regulácia obchodných marží na potraviny, ktorú navrhuje strana Most-Híd, nebude viesť k tomu, že občania budú kupovať kvalitné potraviny za nižšie ceny a slovenskí výrobcovia dosiahnu vyššie zisky, ale dosiahne sa presný opak.

Konštatovala to v utorok podpredsedníčka SaS a predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová. Poslanecký návrh zákona o cenách bude na najbližšej parlamentnej schôdzi prerokovaný v druhom čítaní.

„Spolu s osobitným odvodom pre obchodné reťazce a neustálymi zásahmi do vzťahov medzi producentmi potravín a obchodom zapríčiní regulácia marží rast cien. Zároveň prinesie menší a menej kvalitný sortiment na domácom trhu a únik spotrebiteľov za nákupmi do zahraničia, ako aj vyššie dane, ktoré vyplynú zo zvýšenia byrokracie. Dámy a páni z vládnej koalície už asi zabudli, ako smutne vyzeral socialistický obchod pred Nežnou revolúciu so svojimi prázdnymi regálmi a radmi na mandarínky pred Vianocami," podotkla Kiššová.



Vládna koalícia podľa SaS svojimi nekompetentnými opatreniami ženie krajinu 30 rokov dozadu.

„Stojí za ňou hŕstka chamtivých politikov a podnikateľov, ktorí si myslia, že ak vyženú zo Slovenska zahraničné obchodné reťazce, lebo tam to v konečnom dôsledku vedie, nastane pre nich raj. Je to však hlboký omyl, pretože na druhej strane budú tisíce rozhnevaných občanov, ktorí pochopia, že keď politici nezasahovali do obchodu, bolo na Slovensku lepšie,“ doplnila Kiššová.

SaS žiada vládnu koalíciu, aby "neznevažovala slovenský obchod a pre svoje neodborné výčiny si našla iné pieskovisko".

Jediná cesta za kvalitnejšími a lacnejšími potravinami, a to aj slovenského pôvodu, vedie podľa SaS cez ostrejšiu konkurenciu a výkonnejšiu ekonomiku.



Návrh zákona o cenách predložili do parlamentu poslanci za Most-Híd Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar.

Zákon by po schválení stanovil takzvaný primeraný zisk a primeranú obchodnú prirážku. Novela zároveň zakazuje neprimeranú cenu – teda takú, ktorá nepokryje výrobné náklady dodávateľa.

Novela by sa mala vzťahovať hlavne na potraviny.

Návrh by mal podľa predkladateľov nastaviť jasné pravidlá pre vyjednávanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení.

Návrh kritizujú aj potravinári

K navrhovanej úprave zákona o cenách sa rezervovane stavia aj predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár, ktorému prekáža najmä nedostatočná odborná diskusia k pripravovanej novele.

"Je ťažké povedať, že keď sa stanoví minimálna cena, alebo oprávnený náklad, čo to s trhom spraví. Či nakoniec dopad nebude negatívny. Je otázka, či tieto veci máme riešiť metódou pokus-omyl," povedal.

Vládna strana Most-Híd, ktorej poslanci Peter Antal, Irén Sárközy a Andrej Hrnčiar zmenu zákona navrhli, kritiku odmieta.

"Sme presvedčení, že iba taký výrobca a prvovýrobca je schopný generovať kvalitné výrobky, je schopný vytvárať a udržiavať pracovné miesta, ktorý za svoje výrobky dostane férovú cenu. Tí, vo vzťahu ku svojim odberateľom, medzi ktorými sú aj veľkí hráči na trhu, v súčasnosti neraz ťahajú za kratší koniec. Práve preto je základným účelom nášho návrhu zabezpečenie väčšej férovosti v obchodných vzťahoch medzi dodávateľmi a odberateľmi v potravinárskom priemysle. Tvrdenie, že predmetná novela smeruje k znevýhodňovaniu jedných a k zvýhodňovaniu druhých, je účelové a zavádzajúce," uviedla hovorkyňa Klára Debnár.

Advokáti hovoria o neistote a vysokých pokutách

Práve určenie, kto je vo vzájomnom obchodnom vzťahu vo výhodnejšom postavení, môže podľa analýzy Taylor Wessing priniesť právnu neistotu pre firmy.

Tá, ktorá je vo výhodnejšom postavení, totiž nebude môcť napríklad uplatniť vyššiu obchodnú prirážku na tovar, než je dvojnásobok bežnej prirážky pri porovnateľnom tovare od iného dodávateľa.

Inak sa vystavuje riziku vysokej pokuty.

Analytici sa obávajú, že obchodníci budú mať tendenciu zvyšovať ceny, aby zvýšili rozsah obchodnej prirážky u porovnateľných výrobkov. Zároveň môže prísť k obmedzeniu nákupu lokálnych tovarov, ktoré majú niekedy vyššie ceny, ako dovozové.

Podľa navrhovanej novely má výhodnejšie hospodárske postavenie predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje ceny na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži.

Zároveň sa posudzuje podľa objemu predaného alebo nakúpeného tovaru, podielu na trhu, hospodárskej a finančnej sily, či personálneho alebo majetkového prepojenia s inými osobami na danom trhu.