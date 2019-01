Bankári predpokladajú, že už januárové pravidlá obmedzia dostupnosť hypoték

Tí, čo nezískajú úver, sa nestratia zo dňa na deň.

21. jan 2019 o 21:48 Štefánia Kačalková

Hoci sa už nemali kam posunúť, úvery na bývanie ešte aj v októbri zlacneli na nové minimum. V susednom Česku vidíme zdražovanie už od roku 2017. Súvisí to s postojmi centrálnych bankárov. Po poslednom rokovaní vo Frankfurte je zrejmé, že otočenie trendu nastane aj u nás.

Európska centrálna banka (ECB) krátko pred Vianocami avizovala vypnutie tlačiarenského stroja na peniaze, od januára prestala do ekonomiky pumpovať nové peniaze, za ktoré nakupovala dlhopisy a bankám poskytovala lacné peniaze.

Tie si teraz budú musieť požičiavať inde a drahšie a práve to sa môže prejaviť na zdražovaní, no až postupne. Rozhodujúce je, že ECB potvrdila, že peniaze, ktoré sa jej vrátia, nestiahne, ale znovu investuje a tiež ponechá základnú sadzbu na nulovej úrovni aspoň do leta.

Ako sa obmedzujú úvery NBS žiada, aby celkové zadlženie neprekročilo osemnásobok ročného príjmu. Banky však môžu poskytovať výnimky. V prvej fáze, ktorá trvala od júla do septembra minulého roka, mohlo byť na toto pravidlo poskytnutých 20 percent objemu úverov, od januára bude môcť byť takýchto úverov len 10 percent a od 1. júla tohto roka päť percent a ďalších päť percent pre mladých, ak ich celkové zadlženie nepresiahne deväťnásobok priemernej mzdy. Regulátor tiež nechce úvery, kde by poskytnutá suma bola viac ako 90 percent hodnoty založenej nehnuteľnosti (LTV). V prípade úverov v rozmedzí 80 až 90 LTV ich od januára nesmie byť viac ako 25 percent a od júla viac ako 20 percent.

„Očakávame, že úroky na novoposkytnutých úveroch na bývanie budú v budúcom roku stabilné,“ hovorí Mária Valachyová, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne, v reakcii na kroky centrálnej banky.

„Sadzby by mohli začať mierne rásť koncom ďalšieho roka,“ odhaduje. V Česku, ktoré má vlastnú menu, začala tamojšia centrálna banka so zvyšovaním sadzieb v roku 2017. Základná je už na úrovni 1,75 percenta a v októbri si podľa Fincentrum Hypoindexu požičiavali Česi v priemere za 2,66 percenta.

Vlani stále lacnejšie

Slovenským paradoxom je, že sadzby sa v posledných mesiacoch znižovali, hoci mierne. M. Valachyová si myslí, že sa viac-menej stabilizovali a mierny pokles môže súvisieť skôr so štruktúrou poskytnutých úverov a súbojom na trhu.