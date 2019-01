Opozícia navrhne zrušiť zákon o osobitnom odvode pre regulované odvetvia

S výnosom z odvodu počíta návrh rozpočtu.

21. jan 2019 o 15:12 SITA

BRATISLAVA. Parlamentná opozícia prichádza s návrhom na zrušenie zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Už na najbližšej schôdzi Národnej rady by mali poslanci rokovať o zrušení spomínaného zákona.

„Cieľom predloženého návrhu zákona je do zákona zakotviť, že posledným odvodovým obdobím, za ktoré budú regulované subjekty povinné osobitný odvod zaplatiť, je mesiac december 2019. V praxi teda pôjde o zrušenie tohto odvodu,“ uviedlo šesť poslancov z SaS.



Podľa opozičných poslancov by sa prijatím ich návrhu odbremenila ekonomika od dodatočnej odvodovej záťaže a vytvorí sa priestor pre investície do jednotlivých sektorov a do zníženia cien pre spotrebiteľov.

„Niet pochýb, že hospodárska súťaž je v zásade výhodná pre celú spoločnosť, teda pre spotrebiteľov. V ekonomike medzi sebou súťažia nielen firmy, ale aj celé odvetvia. Štát by nemal svojimi opatreniami túto súťaž obmedzovať a nemal by bez významnej príčiny zaťažovať niektoré odvetvia viac než iné,“ konštatovala strana SaS.

Ministerstvo financií už dalo do pripomienkového konania predbežnú informáciu o tvorbe právnych predpisov súvisiacich so zákonom o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Podľa ministerstva je hlavným cieľom návrhu prehodnotiť pravidlá aplikácie a efektivitu osobitného odvodu.

„Osobitný odvod sa zaviedol s cieľom spravodlivejšie rozdeliť bremeno nákladov hospodárskej krízy, ale aj efektívnym spôsobom mobilizovať zdroje za účelom zvýšenia tempa hospodárskeho rastu. Z aktuálnych podnetov evidujeme snahy o prehodnotenie pravidiel aplikácie zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach,“ uviedol rezort financií, ktorý však nechcel bližšie špecifikovať svoje nasledujúce kroky.

„K detailom je nateraz predčasné sa vyjadrovať,“ odkázal tento mesiac tlačový odbor ministerstva. Nateraz je tak známe iba to, že pripomienkové konanie predbežnej informácie by malo trvať v prvom polroku tohto roka.

Koalícia sa nezhodla. SNS nesúhlasí

Vo vládnej koalícii na zrušení zákona o osobitnom odvetví nie je zhoda, aj keď ministerstvo financií pod vedením nominantov strany Smer na zmene zákona o osobitnom odvode už pracuje. Minimálne strana SNS so zrušením osobitného odvodu nebude súhlasiť.

„SNS nebude súhlasiť, nie je koaličná dohoda na takýto krok Ministerstva financií SR,“ povedala pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Ďalšia koaličná strana Most-Híd na otázky k tejto problematike neodpovedala.



Ministerstvo hospodárstva vedené taktiež nominantom strany Smer by privítalo zrušenie osobitného odvodu.

„Minister hospodárstva Peter Žiga sa opakovane vyjadril, že akékoľvek dodatočné odvody zaťažujú podnikateľské prostredie, nie sú dobré a vníma ich negatívne. V tejto súvislosti už uviedol, že je za zrušenie osobitného odvodu pre energetické spoločnosti a sieťové odvetvia. Znižovanie daňovo odvodového zaťaženia podnikateľského prostredia zvýši konkurencieschopnosť podnikov a slovenskej ekonomiky,“ povedal v prvej polovici januára pre portál vEnergetike.sk hovorca ministra Maroš Stano.



O zrušení zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý sa na Slovensku uplatňuje od septembra 2012, sa malo rokovať už na poslednej schôdzi parlamentu v uplynulom roku.

Podľa informácií portálu vEnergetike.sk mal návrh predložiť poslanec za Smer Maroš Kondrót cez prerokúvanú novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, prostredníctvom ktorej sa má zaviesť povinné online napojenie pokladní na server finančnej správy.

Práve pri tomto návrhu totiž poslanec Kondrót požiadal parlament o vrátenie návrhu na prerokovanie finančnému a hospodárskemu výboru s odôvodnením, že predkladá zásadný pozmeňujúci návrh, ktorý si opätovnú diskusiu v týchto výboroch vyžaduje. Nakoniec svoj pozmeňujúci návrh stiahol.