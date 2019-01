Telekomunikačného operátora Swan povedie nový generálny riaditeľ Vavrík

Fúzia operátorov Swan a Benestra vstupuje do finálnej fázy.

21. jan 2019 o 12:36 SITA

BRATISLAVA. Fúzia dvoch telekomunikačných operátorov Swan a Benestra vstupuje do finálnej fázy. Po spojení do jedného subjektu na začiatku tohto roku rozhodli akcionári o novom generálnom riaditeľovi Swanu.

Od februára 2019 sa ním stane Roman Vavrík, ktorý niekoľko mesiacov pôsobil ako poradca predstavenstva spoločnosti. Informovala o tom v pondelok spoločnosť Swan v tlačovej správe.



Doterajší generálny riaditeľ Swanu Martin Mosný pokračuje ako člen topmanažmentu a bude sa venovať rozvojovým projektom na pozícii Business Development Director.

„Menovanie nového generálneho riaditeľa, ktorý prichádza z externého prostredia, je zavŕšením dohody o fúzii spoločností. Roman Vavrík prináša do Swanu novú energiu a čerstvý pohľad na budúcnosť,“ povedal predseda predstavenstva Swan Juraj Ondriš.

Zároveň sa poďakoval Martinovi Mosnému, ktorý vo funkcii generálneho riaditeľa úspešne previedol spoločnosť náročným obdobím fúzie. „Ide o jednu z najzložitejších operácií na telekomunikačnom trhu v ostatnom období,“ dodal Ondriš.

Roman Vavrík v Swane pôsobil od septembra 2018. Do Swanu prišiel zo Slovak Telekomu, kde 11 rokov pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách, naposledy ako riaditeľ pre obchod a marketing dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia.

„Mojou ambíciou je spraviť zo Swanu spoločnosť so 100-miliónovým obratom. Znamená to posilniť našu dnešnú pozíciu ako druhého najväčšieho poskytovateľa informačno-komunikačných služieb v segmente firemných zákazníkov a priviesť firmu do TOP 3 aj v oblasti rezidenčných zákazníkov. Chcem rovnako pokračovať v procese kreovania Swanu ako atraktívneho zamestnávateľa s motivovaným tímom kolegov,“ povedal Roman Vavrík.



Telekomunikačný operátor Swan poskytuje elektronické služby od roku 2000. Vybudoval vlastnú optickú sieť a je najväčším čisto slovenským telekomunikačným operátorom a tretím najväčším poskytovateľom internetu na Slovensku.

V roku 2018 sa Swan spojil s celonárodným telekomunikačným operátorom Benestra, ktorý pôsobil na trhu od roku 1999.