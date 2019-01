Veľký obrat neurobia elektronické obchody doma, keď chcú rásť, musia ísť za hranice

Martin Krupa začínal v roku 1997, keď boli e-shopy skôr technologickou záležitosťou.

20. jan 2019 o 21:32 Eduard Žitňanský

Na začiatku boli traja kamaráti. Do podnikania prišli z akademického prostredia. Primárne sa usilovali nájsť rovnováhu medzi zarábaním peňazí a prácou, ktorá ich naplní a bude aj baviť.

Po zhruba dvadsiatich rokoch potvrdili pozíciu na trhu a zároveň smerovanie. Profit sa rozprával so spoluzakladateľom a konateľom spoločnosti ui42 Martinom Krupom nielen e-shopoch. Ale aj o tom, že napísal knihu o internetovom nakupovaní.

Niektorým internetovým obchodom je na Slovensku tesno. Majú šancu uspieť za hranicami?

Podľa prieskumu našej firmy a poradenskej spoločnosti KPMG až 40 percent slovenských e-shopov uvažuje o expanzii za hranice krajiny. Majú na rozširovanie a internaciolizácu dobrý dôvod.

Nedávno som po rokoch stretol človeka, ktorého poznám od čias, keď začínal. Hovoril o tom, že ak chce normálne fungovať, zaplatiť ľudí, pokryť všetky náklady a ešte aj dosiahnuť zisk, tak mu je Slovensko malé. Dnes pôsobí už v 15 krajinách. Slovenské e-shopy majú malú šancu uspieť napríklad v Poľsku či Česku. Musia sa pozerať inam.

Na to, aby mali nízke nákupné ceny, musia mať veľký obrat. Veľký obrat neurobia elektronické obchody doma, keď chcú rásť, musia ísť za hranice. Keby som mal odporúčať, poslal by som slovenské e-shopy do Maďarska. Je ľahko dopravne dosiahnuteľné. Ak má obchod sklady v Bratislave a Košiciach, tak ľahko obslúži celú krajinu. Navyše, na Slovensku hovorí veľa ľudí po maďarsky, takže by nemal byť problém s pracovnou silou.

Ďalším odporúčaním je Rumunsko. Je to veľká krajina. Pri dobrej organizácii dopravy sa dá tovar aj do Rumunska doručiť do jedného dňa. Rumuni len teraz spoznávajú elektronický obchod, ešte mu nedôverujú.

Príležitosti ponúka aj Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko a Ukrajina. Postavenie Slovenska je výnimočné. Dokáže do krajín na juhu či východe dodávať tovar rýchlejšie ako Nemci, Česi alebo Poliaci.

(zdroj: V. Kampf)

Ako ste sa dostali k e-shopom?

Začínali sme v roku 1997. E-shopy boli pre nás skôr technologickou záležitosťou. Mali sme aj vlastný elektronický obchod, kde sme ponúkali zahraničnú počítačovú literatúru. V tom čase neboli e-shopy veľká výhra.