Hlasovanie o dôchodkovom strope už podľa Tomáša nemá zmysel odkladať

Poslanci sa k rozhodnutiu dostanú na najbližšej schôdzi.

20. jan 2019 o 15:46 TASR

BRATISLAVA. Hlasovanie o zastropovaní veku odchodu do dôchodku by sa už nemalo odkladať.

Myslí si to poslanec Národnej Rady SR Erik Tomáš (Smer), ktorý v diskusii TV Markíza Na telo potvrdil, že poslanci sa k rozhodnutiu dostanú na najbližšej parlamentnej schôdzi.

Priznal, že Smer nemá istotu, či nájde potrebný počet 90 hlasov na zmenu Ústavy SR.

"Je to tesné, teraz tá podpora osciluje medzi 88 až 92 hlasmi, podľa toho, ako sa poslanci napokon rozhodnú," uviedol.

Možnosti podpory bude podľa jeho slov hľadať Smer do poslednej chvíle.

"Ale bez ohľadu na to, či sa to skončí tak alebo onak, už sa k tomu musíme dostať. Ak to parlamentom neprejde, podporíme petíciu odborárov za vypísanie referenda v tejto otázke," povedal Tomáš.