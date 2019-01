Pestovatelia zeleniny odmietajú návrh novely nariadenia o dotáciách

Zeleninári sú znepokojení.

20. jan 2019 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS) je znepokojený návrhom novely nariadenia vlády o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve.

Ako v tlačovej správe informoval riaditeľ ZZZS Jozef Šumichrast, schvaľovanie podobných nariadení prispieva k záveru, že spotrebiteľ sa so slovenskou zeleninou v obchodoch môže pomaly rozlúčiť.

Navýšenie podpory

Ako vysvetlil, návrh spája schémy platieb na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou a veľmi vysokou prácnosťou a vytvára sa nová schéma platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny.

Zároveň sa vytvára nová schéma platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín, v rámci ktorej bude možné viac podporiť pestovanie fazule, hrachu a sóje.



Slovenská republika oznámila Európskej komisii svoje rozhodnutie o navýšení viazanej podpory o 2 % na pestovania bielkovinových plodín s účinnosťou od roku 2019 bez akejkoľvek konzultácie s odbornou verejnosťou.

„Domnievame sa, že pestovatelia zeleniny mali byť súčasťou diskusie o tak závažných zmenách, ktoré sú pre nás existenčné a môžu prispieť k ďalšiemu poklesu výmery zeleniny na Slovensku," zdôraznil Šumichrast.

Výmery zeleniny klesajú

Osiate plochy strukovín sa podľa ZZZS v posledných rokoch výrazne navýšili.

Naopak, výmery zeleniny každým rokom klesajú.

Vychádzajúc z údajov prezentovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa na Slovensku pestuje tekvica na výmere 4250 hektárov z celkovej výmery 6399 hektárov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou.

„Zaradenie tekvice do tejto skupiny zeleniny je minimálne diskutabilné. Už v minulosti sa náš zväz postavil proti jej začleneniu do tejto kategórie, nakoľko ide o mechanicky zberanú plodinu bez pridanej hodnoty ľudskej práce,“ konštatuje riaditeľ ZZZS, pričom poukazuje na fakt, že tekvica sa u nás pestuje hlavne za účelom výroby oleja a jadierok na export.



ZZZS je za pestovanie tejto plodiny na Slovensku. Podporiť by sa však mala tekvica určená na konzum. Ide najmä o tekvice muškátové, maslové, špagetové či hokaido.

Pestovanie tekvice

Zväz upozorňuje, že reálne sa u nás pestuje zelenina, ktorá je podporená platbou na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou a platbou na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou (okrem strukovín) len na výmere cca 2500 hektárov.

Po vytvorení platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa odhaduje sadzba na ha v roku 2019 vo výške 87 eur a v roku 2020 už iba 80 eur.

Jedinou zeleninou, ktorú sa u nás oplatí pestovať, tak bude tekvica. Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín, akými sú fazuľa, hrach či sója, sa však odhaduje až na úrovni 186 eur v roku 2019 a 170 eur v roku 2020.



"Ak má vláda SR naozaj záujem zastaviť pokles pestovateľských plôch zeleniny, je potrebné novelizovať nariadenie vlády tak, aby platby boli vyplácané na také druhy zeleniny, ktoré majú vplyv na zdravú výživu obyvateľstva SR, alebo majú uplatnenie v našom spracovateľskom priemysle," skonštatoval Šumichrast.



ZZZS vidí v pestovaní zeleniny priestor pre uplatnenie aj mladých poľnohospodárov a rozšírenie a diverzifikáciu výroby tradičných pestovateľov.

"Naši pestovatelia vedia a chcú aj naďalej produkovať zeleninu, ktorá je bezpečná a vo vysokej kvalite. Aj preto by mal mať štát záujem o podporu tých, ktorí to s produkciou zeleniny myslia naozaj vážne. Týmto krokom sa situácia existujúcim pestovateľom zeleniny ešte viac sťaží. Mladí a noví poľnohospodári si dvakrát premyslia, či sa do pestovania zeleniny vôbec pustia," varoval riaditeľ ZZS.