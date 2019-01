Letisko v Bratislave predpokladá v tomto roku aj rozvoj nových liniek

Bratislavského letiska sa dotýka aj brexit.

19. jan 2019 o 21:30 TASR

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika očakáva pozitívny rok 2019, predpokladá aj rozvoj nových liniek. Z pohľadu ekonomiky by sa mal zároveň tento rok podľa predsedu predstavenstva bratislavského letiska Jozefa Pojedinca niesť v podobnom duchu ako ten predchádzajúci a mal by byť rastový.

V súčasnosti letisko podľa Pojedinca z pohľadu hospodárenia rastie vo všetkých ukazovateľoch a aj v roku 2019 sa prognózuje rast.

Letiska sa dotýka aj brexit

Zároveň však upozornil, že letiska sa dotýka aj brexit. "Dívame sa na tento rok optimisticky, uvidíme, ako nám dopadnú rokovania, čo sa týka brexitu," doplnil.

V tomto roku zároveň očakáva atakovanie hranice 2,3 milióna cestujúcich. "Na základe odhadov, ktoré máme dnes, rok 2019 by mal počtom pasažierov kopírovať rok 2018," skonštatoval Pojedinec s tým, že Letisko M. R. Štefánika vybavilo v uplynulom roku 2.292.712 pasažierov.

Predstavuje to 18-percentný nárast oproti roku 2017. Ide tak o najvyšší počet cestujúcich v histórii bratislavského letiska.

Zmluva s Cyprus Airways

Predpokladá sa aj rozvoj nových liniek.

"Podpísaná je zmluva so spoločnosťou Cyprus Airways, ktorý by mal nalietavať od 8. júna dvakrát týždenne linku do Larnaky," načrtol Pojedinec s tým, že sa otvára napríklad aj nová pravidelná linka do Antalye.

Okrem iného plánuje letisko v rámci investícií aj rekonštrukciu rolovacieho pásu, ktorá by mala byť zrealizovaná do termínu majstrovstiev sveta v hokeji.

Pojedinec súčasne dodal, že sa darí postupne z roka na rok odmieňať vozový park a investovať do techniky tak, aby bolo letisko v Bratislave schopné držať krok s nárastom počtu pasažierov a dopravcov.