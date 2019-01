Britské domácnosti sa pred brexitom zásobujú balíčkami prežitia

Trvanlivé potraviny naskladňujú aj obchodníci.

19. jan 2019 o 12:22 TASR

LONDÝN. S blížiacim sa termínom brexitu sa stali novým hitom ostrovných domácností tzv. balíčky na prežitie za 300 libier (zhruba 340 eur).

Obsahujú zmrazené a konzervované potraviny na 30 dní, vodný filter a "podpaľovač" na založenie ohňa. Dopyt po nich rýchlo stúpa. Dôvodom sú obavy z prekážok na hraniciach po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, čo skomplikuje dodávky potravín, liekov a iných produktov dennej spotreby.

Hovorca vlády v Londýne síce vyhlásil, že nie je "potrebné" vytvárať si zásoby akýchkoľvek položiek, ale znepokojení Briti už kúpili stovky týchto "brexitových balíkov".

Narastajúca popularita

Balíčky na prežitie sú zvyčajne doménou rôznych kultov a skupín, ktoré sa pripravujú na "súdny deň". Ale chaos spojený s brexitom núti aj pragmatických obyvateľov Británie, aby si začali vytvárať zásoby potravín a liekov.

Prečítajte si tiež: Ani labouristi nie sú jasne za brexit. Hrozí rozkol v strane

Viac ako 600 ľudí si už kúpilo tzv. "Brexit Box" od jeho uvedenia na trh vlani v decembri, tvrdí jeho výrobca Emergency Food Storage. James Blake, spoluvlastník spoločnosti, pripomína, že ak sa naplní najhorší scenár, môže brexit vyústiť do krízy v zásobovaní.

"Sme v situácii, ktorá je úplne bezprecedentná," skonštatoval a poznamenal, že takýto základný balík umožní ľuďom získať aspoň nejakú kontrolu nad situáciou, keďže nemôžu ovplyvniť to, čo sa deje okolo nich.

Zásoby pre obchodníkov

Popularita balíka rastie úmerne s chaosom týkajúcim sa brexitu po tom, ako britský parlament odmietol návrh dohody o tzv. rozvode, ktorý mu predložila premiérka Theresa Mayová.

Zároveň lobistické skupiny a podniky varujú, že ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ 29. marca bez dohody, mohlo by to spôsobiť problémy s dodávkami spoza hraníc, vrátane potravín a liekov. Na to už zareagovali aj britskí maloobchodníci.

Najväčší reťazec Tesco minulý týždeň oznámil, že spolupracuje s dodávateľmi na uskladnení konzervovaných potravín pre prípad brexitu bez dohody.

Objavili sa aj informácie, že londýnska metropolitná polícia údajne odporučila maloobchodníkom, aby si najali ďalších bezpečnostných pracovníkov, pretože obavy z nedostatku tovaru by mohli vyvolať paniku.

Denník Financial Times zase napísal, že práve vyhlásenia vlády, že nie je potrebné robiť si zásoby, by mohli vyvolať paniku a strach z nedostatku potravín.

V každom prípade, Tesco, ale aj Marks & Spencer a ďalší maloobchodníci sa snažia naplniť sklady trvanlivými potravinami. Generálny riaditeľ Tesca Dave Lewis novinám potvrdil, že supermarket sa stretol s dodávateľmi a buduje si zásoby trvanlivých produktov. Ale zároveň upozornil, že Británia dováža približne polovicu čerstvých potravín zo zahraničia, a tie nie je možné dlhšie skladovať.

V každom prípade, nielen maloobchodníci, ale aj spracovatelia potravín a mraziarne sa snažia byť pripravení a plnia svoje sklady. Výsledkom je, že v Británii rýchlo dochádzajú skladovacie kapacity.

Ostáva tak len dúfať, že sa čierne scenáre nenaplnia a jediné, čoho bude nedostatok, budú voľné priestory v skladoch.