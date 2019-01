Tesco nemá papierové tašky, lebo hľadá dodávateľa

Papierové tašky plánuje nahradiť lepšími.

20. jan 2019 o 18:12 Martina Raábová

BRATISLAVA. Už niekoľko týždňov si musia zákazníci najväčšieho obchodného reťazca na Slovensku baliť nákup do plastových či jutových tašiek.

Tescu sa totiž minuli klasické papierové tašky - jedna z najekologickejších alternatív.

"Momentálne papierové tašky nemáme v ponuke, pretože prebieha súťaž na dodávateľa pre celú strednú Európu," potvrdila hovorkyňa reťazca Lucia Poláčeková.

Nový dodávateľ by mal podľa reťazca najnovšie spĺňať "nové výrobné štandardy, ekologickejšieho materiálu a dizajnu papierových tašiek".

Detaily Tesco neprezdradilo. Sľubuje však, že nové papierové tašky si budú môcť ľudia kúpiť ešte tento rok.

Ekologická alternatíva

Ľudia, ktorí v Tescu nakupujú, si môžu zatiaľ vyberať spomedzi viacerých druhov nákupných tašiek. V ponuke má stále klasické plastové igelitky, jednorazové igelitky či plastové tašky na väčší nákup.

Ako alternatívu k ekologickým papierovým taškám ponúka jutové tašky a látkové tašky, ktoré sa dajú používať opakovane. Nie vo všetkých predajniach sú však látkové či jutové tašky k dispozícii.

Viaceré reťazce začali za posledný rok postupne obmedzovať jednorazové plastové tašky či igelitky. Napríklad v Kauflande je možné nákup zabaliť do bavlnených tašiek, v Yeme dokonca zákazník nenájde ani jedno plastové vrecúško.

Za posledný rok však vznikli viaceré štúdie, ktoré ekologickosť papierových či bavlnených tašiek spochybňujú. Aké dosahy majú plastové, látkové a papierové tašky na životné prostredie, skúmali vedci z Dánska či z Česka.

Zistili, že výroba papierovej tašky je energeticky náročnejšia a v konečnom dôsledku zanecháva väčšiu environmentálnu stopu než taška z plastu.

Svetový trend

Ekologickejšie alternatívy hľadajú okrem reťazcov aj reštaurácie či kaviarne, kde namiesto klasických plastových slamiek napríklad ponúkajú cestovinovú slamku alebo slamku k nápoju jednoducho neponúkajú vôbec.

KFC sa najnovšie rozhodlo nahradiť slamky z plastu slamkami z cukrovej trstiny, ktoré sú rozložiteľné v prírode.

Za záujem spoločností o postupné vyraďovanie jednorazových plastových výrobkov môže aj rozhodnutie Európskej únie podporiť zákaz jednorazových plastov.

Do roku 2021 by mali podľa zákazu z trhu zmiznúť viaceré plastové výrobky na jednorazové použitie. Patria medzi ne igelitové tašky, tyčinky do uší, jednorazový príbor a riad či tyčinky na balóny.