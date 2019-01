Pri Trenčíne sa opäť roztrhol vlak. Čo môžu žiadať cestujúci, ak vlak mešká?

Rýchlik meškal desiatky minút, ľudia prestúpili na iný vlak.

20. jan 2019 o 19:05 Marek Poracký

BRATISLAVA. Meškanie viac ako 70 minút pri dojazde do Bratislavy a povinné presadnutie z jedného vlaku na druhý. To museli cestujúci podstúpiť v stredu minulý týždeň, keď sa neďaleko Trenčína roztrhol rýchlik na ceste z Bratislavy do Košíc.

Išlo o ďalší prípad zlyhania techniky Železničnej spoločnosti Slovensko. Na jeseň sa roztrhol rýchlik neďaleko Levíc, v roku 2017 sa zase pri Žarnovici odtrhol rušeň od zvyšku súpravy, čo spôsobil takmer trojhodinové meškanie.

Denník SME prináša sériu otázok a odpovedí, čo môžu žiadať cestujúci, ak ich vlak mešká.