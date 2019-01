Trump pre shutdown zrušil cestu americkej delegácie do Davosu

Minulý týždeň zrušil aj svoju vlastnú účasť v Davose.

18. jan 2019 o 7:09 TASR

WASHINGTON. Prezident USA Donald Trump zrušil vo štvrtok cestu americkej delegácie na výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. Ako dôvod uviedol, že predstavitelia sú potrební vo Washingtone, aby sa vyriešil shutdown, teda čiastočné zastavenie financovania amerických federálnych inštitúcií.

"Vzhľadom na to, že 800-tisíc skvelých amerických zamestnancov nedostáva plat a že treba zaistiť, aby prezidentov tím pomáhal, ako sa to od neho vyžaduje, šéf Bieleho domu zrušil cestu svojej delegácie na Svetové ekonomické fórum v Davose vo Švajčiarsku," uvádzalo sa vo vyhlásení tlačovej tajomníčky Sarah Sandersovej.

Päťčlennú delegáciu mal viesť minister financií Steve Mnuchin a jej súčasťou mali byť aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo, minister obchodu Wilbur Ross, americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a asistent prezidenta Chris Liddell, informovala tlačová agentúra AFP.

Rozhodnutie odvolať cestu do Davosu prišlo po tom, čo Trump v poslednej chvíli zrušil aj zahraničnú cestu svojej hlavnej demokratickej rivalky Nancy Pelosiovej - odmietol jej poskytnúť lietadlo amerických vzdušných síl na let do Afganistanu a ako dôvod tiež uviedol štyri týždne trvajúci shutdown.

Čiastočné pozastavenie financovia federálnych inštitúcií postihlo 800-tisíc zamestnancov a mnoho ďalších vládnych kontraktorov - Trump totiž odmietol podpísať financovanie množstva úradov.

Bola to jeho odveta demokratom za to, že odmietli v dolnej komore Kongresu, v ktorej majú väčšinu, schváliť jeho plány na výstavbu plota na americko-mexickej hranici.

Trump minulý týždeň zrušil aj svoju vlastnú účasť v Davose a takisto to vysvetlil sporom okolo ním navrhovaného plota.