Tvrdý brexit by automobilkám poškodil, zo Slovenska ide do Británie každé siedme auto

Británia je druhým najdôležitejším exportným trhom pre slovenské automobilky.

17. jan 2019 o 15:02 TASR

BRATISLAVA. Veľká Británia je dôležitým obchodným partnerom pre Slovensko, pričom prognózy hovoria, že po brexite hrozí až 60-percentný pokles exportu do Británie, čo je v exporte ako takom pokles približne o tri percentá.

Tvrdí to Asociácia priemyselných zväzov (APZ), podľa ktorej by primárnym negatívnym vplyvom tzv. tvrdého brexitu na priemysel bolo zavedenia cla a regulačné prekážky pri obchodovaní.

Britský trh je podľa asociácie druhým najdôležitejším exportným trhom pre automobilky v Slovenskej republike.

Smeruje naň každé siedme auto vyrobené na území Slovenska, pričom silné zastúpenie má aj elektronika, spresnila APZ.

Nezanedbateľný je podľa asociácie aj fakt, že 55 000 pracovných miest na Slovensku vytvorili britské firmy, brexit tak môže mať vplyv aj na zamestnanosť.

Tvrdý brexit by mal za následok aj zásadnú zmenu režimu výmeny tovarov. "Sekundárnym vplyvom odchodu Británie bez dohody by bolo výrazne spomalenie trajektovej, železničnej a cestnej dopravy medzi britskými ostrovmi a kontinentálnou Európou. Firmám by to skomplikovalo a predražilo logistiku," dodal generálny sekretár APZ Andrej Lasz s tým, že by sa to negatívne premietlo do celého procesu výroby od dodávok dielov, ktoré môžu meškať, až po samotnú distribúciu.

Mnohé priemyselné firmy pôsobiace na Slovensku majú zároveň britských subdodávateľov, upozorňuje asociácia.

"V prípade, že by ich po tvrdom brexite mali ambíciu nahradiť slovenskými, hrozí, že pre nedostatok zamestnancov by firmy diely nestíhali dodávať v súlade s naplánovanou výrobou. V horšom prípade by to prispelo k odchodu zahraničných investorov zo Slovenska do inej krajiny," skonštatoval Lasz.