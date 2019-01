Index: Nesplachujte zvyšky jedál do záchoda, stojí to milióny eur

Aj tekuté zvyšky jedla patria do komunálneho odpadu

17. jan 2019 o 14:23 Adam Valček, Nikola Bajánová

Tekutý odpad ako zvyšky polievok, kaší či soté nepatria do záchoda ani kuchynských výleviek. Vhodné nie je používať ani drviče odpadov, hoci sú čoraz populárnejšie, vysvetľuje Peter Valachovič, vedúci divízie odvádzania odpadových vôd v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Tuk zo zvyškov jedla sa totiž v stokách rýchlo zráža, upcháva ich a čistenie stojí milióny eur. V podcaste Index sa tiež dozviete aj to,

aké konkrétne problémy spôsobuje vodárňam tuk a zvyšky jedál,

ako to ovplyvňuje zápach pri čistení odpadových vôd,

prečo nepoužívať ani kuchynský drvič odpadov,

prečo si treba pozorne prečítať zloženie vhlčených utierok,

alebo čo majú robiť domácnosti so žumpou alebo septikom.

Tekuté zvyšky jedla je najlepšie vyliať do pevného vreca na kuchynský odpad a vyhodiť do komunálneho odpadu, vyplýva zo slov hovorkyne firmy Odvoz a likvidácia odpadu Beáty Humenikovej. V podcaste poradí aj to, čo robiť zo zvyškami fritovacieho oleja.

Výber ekonomických správ uplynulých dní

Pečivo od začiatku roka zdraželo, v Tescu či Lidli stojí napríklad biely rožok osem centov. Chlieb zdražel v priemere o desať centov.

Dôvodom sú vyššie náklady na elektrinu, múku a príplatky za nočnú a sviatočnú prácu.

Krajský súd v Nitre zrušil stavebné povolenie na výstavbu elektrických vedení, trafostaníc či dátových rozvodov pre priemyselný park v Nitre, kde má závod Jaguar Land Rover.

Stavebný úrad totiž postupoval nesprávne, keď jedného z majiteľov pozemkov z okolia vylúčil zo stavebného konania.

Slováci spotrebúvajú nadmerné množstvo cukru, až 50 kíl ročne. Väčšinu vypijeme v sladených nápojoch.

Inštitút finančnej politiky vypočítal, že to stojí stovky miliónov eur ročne na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s chorobami, ktoré nadmerná konzumácia sladkého spôsobuje.

Pomôcť môže zdanenie sladených nápojov, takúto daň má už 14 krajín OECD. Ministerstvo financií takýto návrh nepripravuje.

Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn zvažuje predať svoju dcérsku firmu Arriva, ktorá je na Slovensku známa najmä autobusovou dopravou. V Česku prevádzkuje aj železničné linky. Cena môže presiahnuť 4,5 miliardy eur.

Šéf československej pobočky Huawei v rozhovore pre české Hospodárske noviny dôrazne odmietol, že by čínsky výrobca predstavoval bezpečnostné riziko. Tvrdí, že proti Českej republike zvažujú právne kroky.

Od používania zariadení Huawei odhovárala aj tunajších politikov Slovenská informačná služba.