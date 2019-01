Slováci sú veľmi konzervatívni, úspory nechávajú ležať na bežných účtoch

Bežné vkladové produkty nechránia peniaze klientov pred infláciou, upozorňuje ekonóm.

16. jan 2019 o 15:25 SITA

BRATISLAVA. Slováci sú zvyknutí nechať dlhodobo ležať svoje úspory na bežných a termínovaných účtoch. Ako ďalej informoval portál voFinanciach.sk, avšak v minulom roku sa ku koncu novembra vklady Slovákov v bankách zhodnotili hrubým ročným úrokom 0,28 percenta.

Po zohľadnení inflácie sa reálne zhodnotenie vkladov v bankách posunulo podľa vyjadrení spoločnosti Across Private Investments do zápornej hodnoty, konkrétne na približne mínus 1,8 percenta. Analytik J&T Banky Stanislav Pánis si myslí, že podobne by to malo byť aj tento rok.

Veľmi konzervatívni

Aj napriek takémuto vývoju zostávajú bežní Slováci pri zhodnocovaní úspor podľa Acrossu naďalej veľmi konzervatívni. Vklady Slovákov v minulom roku vzrástli o 1,6 miliardy eur na 35,5 miliardy eur na konci novembra.

Najviac rástli vklady obyvateľstva na bežných účtoch, a to o 1,8 miliardy eur, na úkor vkladov so splatnosťou nad jeden rok, kde bol pokles o 0,4 miliardy eur.



Ako doplnil Pánis, investovanie na Slovensku stále nie je takým štandardom ako v západných krajinách. Dominujú bankové vklady, ktoré tvoria zhruba dve tretiny.

Napriek tomu, že Slováci sú stále konzervatívni v oblasti investícií, postupne sa tento trend podľa Pánisa mení a klasické bankové vklady pomaly klesajú. Hoci sú bankové vklady relatívne bezpečnou investíciou, reálne na nich klient podľa neho prerába.



Analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová predpokladá, že vklady obyvateľstva budú aj naďalej rásť. „Počítame s tempom rastu okolo 6 %,“ doplnila Valachyová.

Podľa ekonomického analytika Tatra banky Tibora Lörincza objem vkladov bude rásť, kým sa bude zlepšovať ekonomika. Avšak podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika je rozumné v banke držať finančnú rezervu, ale určite nie všetky úspory.

V závislosti od politiky ECB

Úročenie vkladov aj úverov bude závisieť od politiky Európskej centrálnej banky a tá by ešte v tomto roku mala zostať podľa Valachyovej uvoľnená.

Prvé zvýšenie úrokov Európskej centrálnej banky by mohlo prísť podľa analytičky koncom roku 2019. „Ale bude to závisieť od viacerých faktorov, vrátane tempa rastu svetovej ekonomiky a eurozóny nevynímajúc,“ doplnila Valachyová.



Aktuálne žijeme podľa vedúceho oddelenia produkt manažmentu v Tatra Asset Managemente Martina Smreka v prostredí nulových sadzieb. Bežné vkladové produkty v takomto prostredí nedokážu podľa neho ochrániť peniaze klientov pred infláciou.

„To je veľký problém, ktorý si väčšina ľudí neuvedomuje. Na jednej strane tvrdia, že sú príliš konzervatívni, aby využívali investičné produkty. Na druhej strane ich peniaze vplyvom inflácie strácajú reálnu hodnotu,“ poznamenal Smrek.